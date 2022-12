Congo-Brazzaville: Réforme de l'Etat - Le PSRE, un outil moderne de basculement au budget programme

Les parties prenantes ont validé récemment l'avant-projet du Plan stratégique de réforme de l'Etat (PSRE) qui, vraisemblablement, est un outil moderne qui facilitera le basculement du pays du mode de budget des moyens en mode gestion budgétaire programme.

Venus des administrations publiques et privées, des organisations de la société civile, des confessions religieuses et des confédérations syndicales, les participants à l'atelier de validation technique du PSRE ont suivi sept présentations thématiques. Il s'agit, entre autres, du renforcement de l'Etat de droit ; de la rationalisation de l'Etat de droit ; de la réforme de la gouvernance territoriale ; de la réforme du cadre de gestion économique et financière ; de la promotion d'une administration électronique, ainsi que du cadre opérationnel de la réforme de l'Etat.

S'agissant de la présentation sur la réforme du cadre de gestion économique et financière, les orateurs ont préconisé trois programmes, notamment l'amélioration du climat des affaires, l'amélioration de la gestion de la dette publique et la réforme du cadre de gestion des finances publiques. A cela, s'ajoutent les objectifs spécifiques relatifs à chaque programme ainsi que les actions qui en découlent. Faisant le pont entre la réforme des finances publiques et la réforme de l'Etat, l'un des orateurs a indiqué que les deux se complètent. Evoquant le travail réalisé actuellement au ministère des Finances sur la réforme des finances publiques, le chef de mission de l'assistance technique, Rufin Baghana, a rappelé que cette réforme débouchera sur le basculement du budget des moyens en budget programme. Il a, en outre, passé en revue les procédures que les ministères devront observer dans le cadre du passage du budget des moyens en budget programme.

Se focaliser sur la réalité et non les aspirations

" Les présentations thématiques ont donné lieu à des échanges fructueux et constructifs qui contribueront à l'enrichissement de la version finale de l'avant-projet du PSRE ", ont consigné les participants dans le communiqué final.

Tirant les enseignements de ces assises, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Réforme de l'Etat, Luc Joseph Okio, s'est félicité des contributions substantielles apportées à ce document. Car, cette rencontre aura contribué à consolider l'ensemble des recommandations recueillies au cours des différentes étapes du processus d'actualisation du PSRE. " Vous avez relevé que les changements portés aux différents axes sont de nature à produire des effets positifs sur l'organisation, le fonctionnement et le mode de gestion de l'Etat congolais. Vous avez surtout noté que l'utilisation des outils de réforme, d'un point de vue systémique, offrira plus de capacités managériales à notre administration tout en conservant la confiance des citoyens usagers et en sauvegardant les valeurs fondamentales de la gouvernance ", a-t-il synthétisé.

Selon lui, le PSRE, comme cadre référentiel, apportera, sûrement, des améliorations de gestion dans les domaines des ressources humaines, des ressources budgétaires et financières. Il permettra au gouvernement de se focaliser sur la réalité et non les discours ou aspirations ; développer une perspective systémique de réflexion sur les problèmes de gouvernance et de gestion publique. Il s'agira aussi de disposer des données pertinentes à la mesure des changements souhaités dans les comportements ; mieux comprendre la durée requise pour que les interventions dans les domaines de la gestion publique aient des effets sérieux et stables ; renforcer le benchmarking en consacrant davantage d'efforts à l'examen et à l'observation indépendante plutôt qu'à l'auto-attestation ; favoriser les évaluations a posteriori des réformes engagées.