Congo-Kinshasa: La CENI confirme la tenue de l'opération d'enrôlement à Bagata et Kwamouth

Le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Bienvenu Ilanga a confirmé, mardi 20 décembre, l'organisation de l'opération d'enrôlement des électeurs dans les territoires de Bagata (Kwilu) et de Kwamouth (Maï-Ndombe).

Il l'a dit lors de la clôture de la formation de la cascade du niveau 4 du personnel devant travailler sur la révision du fichier électoral à Bandundu, chef-lieu du Kwilu.

D'après lui, toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour que cette opération se déroule dans la quiétude dans ces entités en proie à l'insécurité.

Bienvenu Ilanga pense que cette opération va se dérouler comme il se doit car les agents de la CENI sont bien formés :

" On ne peut pas organiser les élections sans penser à la sécurité, il y a tout un comité de sécurisation du processus électoral qui travaille à cet effet. C'est le cas pour la province du Kwilu et Maï-Ndombe. Nous avons des assurances que nous n'allons pas avoir de problèmes dans ce sens-là et que l'opération d'identification et d'enrôlement à Kwamouth et Bagata se dérouleront très bien, et sans problème ".

Pour le Kwilu, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs va être lancée samedi 24 décembre à partir de la ville de Bandundu.