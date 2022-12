Congo-Kinshasa: Achats d'armes - Feu vert du Conseil de Sécurité à la RDC

La République Démocratique du Congo est désormais exemptée de la procédure de notification préalable pour ses achats d'armes, de munitions et d'équipements militaires. Le Conseil de Sécurité des Nations Unies en a décidé ainsi au terme la Résolution 2626 présentée hier mardi 20 décembre 2022 par la France et votée à l'unanimité par les 15 membres siégeant au sein de cette institution.

C'est une grande victoire diplomatique de Kinshasa contre certains membres de la Communauté Internationale, manifestement opposés à la montée en puissance de son armée, alors que celle-ci est appelée à faire face à plus d'une centaine de groupes armés présents dans ses parties Nord, Est et Sud, ainsi qu'à la dernière guerre d'agression lui imposée par le Rwanda, sous le couvert de ses marionnettes du M23.

Le régime de notification, qui était appliqué contre la RDC depuis 2008, sous prétexte d'empêcher les forces négatives présentes sur son territoire de s'équiper en armes, munitions et matériels militaires, était en réalité un embargo qui ne disait pas son nom. Car, un mur de méfiance s'était élevé contre le gouvernement congolais du côté tant des fournisseurs, des transporteurs que des banques, compte tenu que tout ce qui est lié à l'armement est généralement frappé du " secret-défense". Il était anormal que les commandes à caractère militaire de la RDC soient communiquées au préalable au Conseil de Sécurité, où siègent des représentants de certains Etats qui ne veulent pas que le pays de Félix Antoine Tshisekedi retrouve le chemin de la paix, gage de son développement.

L'embargo voilé qui frappait Kinshasa depuis 14 ans ayant été levé hier, il est permis de croire que les FARDC (Forces Armées de la République Démocratique du Congo), pourraient à présent s'équiper selon les besoins de la défense nationale en général et de la traque des mouvements terroristes comme le M23 et les ADF, en particulier. En cette phase de mutation de l'armée nationale, notamment à travers la formation de nombreux officiers comme " stratèges militaires ", la modernisation et la réhabilitation des camps et " bases militaires ", l'enrolement massif des jeunes sous le drapeau, à combiner désormais avec le renforcement de la logistique, la RDC est parée pour se prendre en charge pour la défense nationale.

Ce que le peuple congolais attend des FARDC, c'est une réelle démonstration de force, dans les semaines et mois à venir, face aux forces négatives internes et externes ainsi qu'aux Etats bellicistes qui pensent se moquer éternellement de nos officiers et de nos hommes de troupes. Des idées -forces telles que "Défendons notre patrie " et " Bendele ekweya te " devraient cesser, à court terme, d'être de simples slogans pour devenir des leitmotiv réels pour la libération des localités encore sous occupation des forces négatives étrangères.

Des millions de Congolaises et Congolais forment le voeu de voir leur armée mettre fin aux souffrances de leurs compatriotes des parties Nord, Est et Sud du pays, ainsi qu'au pillage de ses ressources naturelles.