Madagascar: Tabagisme - Les jeunes de plus en plus exposés

Il reste encore beaucoup à faire dans la lutte contre le tabagisme à Madagarscar, notamment chez les jeunes qui sont de plus en plus touchés. Le pays ne dispose pas aujourdhui d'une loi anti-tabac.

Le tabagisme affecte de plus en plus de jeunes à l'heure actuelle. " En 2018, une enquête sur le tabac chez les adolescents a révélé que 8% des jeunes élèves de 13 à 15 ans sont fumeurs. Une autre enquête menée la même année, nous a permis de savoir que, dans un rayon de 100 m d'une école, quinze commerçants de produits issus du tabac ont été enregistrés. Les jeunes risquent de se familiariser avec ces produits dès qu'ils partent pour l'école ", indique Haja Ramamonjisoa, président de l'organisation non gouvernementale Ny Sahy, qui lutte contre le tabac et les drogues.

En termes de protection des mineurs contre le tabagisme, le pays a encore du chemin à faire. Au regard de l'encadrement juridique, des lacunes ont été citées. En effet, le pays ne dispose que de textes règlementaires dans le cadre de la lutte anti-tabac. La nécessité d'une loi anti-tabac a été citée. " L'effort doit être renforcé puisqu'il s'agit d'un arrêté interministériel. Une proposition de loi a été concoctée afin par le comité l'Onfnalat et le ministère de la Santé publique pallient ces lacunes. Dans le cadre de cetteproposition de loi, l'interdiction de vendre de la cigarette ou du tabac a été proposée aux alentours d'une école. Il y a également l'interdiction de publicité qui doit être vulgarisée ", indique le responsable.

Pérenne

Après l'évaluation de l'indice de viabilité de la lutte antitabac qui s'est déroulée à Le Pavé à Antaninarenina, hier, le score de Madagascar a été positif en termes de pérennité de la lutte antitabac. En effet, les indicateurs mis en place par un pays est important dans la mesure où plus son score est élevé, plus il est probable qu'il dispose d'un programme durable de lutte antitabac.

" L'indice de la viabilité de la lutte antitabac est un outil permettant d'évaluer et de guider les programmes nationaux de lutte antitabac afin qu'ils deviennent viables. On dénombre près de trente et un indicateur par pays. Après l'évaluation, Madagascar a obtenu une note indiquant que la lutte est pérenne. Parmi les indicateurs cités, il y a l'implantation de centres de sevrage tabagique. Madagascar a eu trois fois le certificat honorifique attribué par l'OMS ", enchaine le responsable.

En plus de diverses maladies, le tabagisme entraine une perte sur l'économie notamment pour le secteur santé. En 2017, une perte économique de 491 milliards MGA ou 1,4% du PIB est enregistré. La lutte contre le tabagisme permet ainsi d'économiser cette même somme en évitant huit mille trois cents morts par an.