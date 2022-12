Madagascar: Développement agricole - Un calendrier cultural face au changement climatique

Révolu le temps du tâtonnement des agriculteurs traditionnels, surtout à Marovoay. Ils ont dû faire face à des pertes et les rendements et les récoltes ont été toujours faibles. Cela empire avec le changement climatique qui favorise aussi les mauvaises productions. Pour la première fois à Madagascar, un calendrier cultural a été élaboré et suivi pour faire face aux aléas du climat et surtout face au changement climatique afin d'éviter les mauvais récoltes et rendements.

C'est l'objectif de l'atelier d'adaptation du calendrier agricole au changement climatique, qui s'est déroulé la semaine passée, dans la salle d'œuvre catholique de Marovoay. La réunion a été organisée conjointement par les directions régionales des Transports et de la météorologie, et de l'Agriculture et de l'élevage et par toutes les régions, dont le Boeny. On y a vu aussi le chef du district de Marovoay, Tolotriniaina Rakotonindrina, et le directeur du Développement rural (DDR) de Boeny, Marcellin Randriambololona.

" Un calendrier cultural a été élaboré avec les différents participants face aux spéculations proposées et selon la période favorable ", explique le chef du district de Marovoay.

Vulgarisé

Cette technique d'adaptation du calendrier agricole avec les prévisions météorologiques est soutenue par l'organisation non gouvernementale Care international Madagascar, le partenaire technique et financier.

Le calendrier cultural sera vulgarisé dans tous les districts pour atteindre l'objectif du neuvième engagement sur l'autosuffisance alimentaire. " Le ministère de l'Agriculture en a déjà élaboré pour la région Boeny. Il appartient maintenant à l'équipe technique de l'adapter au microclimat et aux cultures de chaque district ", précisé le directeur régional de l'Agriculture et de l'élevage.

" Cet atelier arrive à point nommé pour le développement de la région et c'est la première fois que cette technique d'adaptation est mise en place. La nouvelle organisation technique s'inscrit justement dans la stratégie de développement de la région définie dans le PRD de Boeny ", souligne le DDR de Boeny.

Le calendrier cultural a été ainsi présenté. Le début de la culture du riz pluvial, variété " sebota 28/70 ", est fixé au début du mois de novembre jusqu'à la fin du mois de décembre. Le cycle sera de quatre vingt dix jours. Mais des risques sur la maitrise de l'eau sont à prévenir.

Pour le riz irrigué, la période favorable de culture est à partir du début du mois d'avril et mai, la durée du cycle est de cent vingt jours. Toutefois, le problème de sources d'eau comme les barrages pose un risque, d'après les techniciens. Concernant le maïs de saison, le cycle de la culture est de quatre vingt dix jours à partir du début du mois d'octobre et novembre. Il peut s'étendre jusqu'en décembre, mais les attaques des chenilles légionnaires jusqu'à la récolte sont à craindre.