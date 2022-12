Madagascar: Jeu d'échecs / Championnat de Madagascar - Doublé de Toavina

Le championnat de Madagascar d'échecs Blitz & Rapide 2022 qui a eu lieu au Live Hotel à Antananarivo, samedi, a rendu son verdict. Toavina Razanadrakotoarisoa a été doublement titré en remportant le championnat de Madagascar en blitz et en rapide.

En deux formules, Toavina Razanadrakotoarisoa a conservé son titre en rapide et est devenu également Champion de Madagascar en Blitz 2022 au détriment de Dylan Rakotomaharavo, le champion de Madagascar Blitz en 2021. De son côté, le champion de Madagascar 2022, Heritiana Andrianiaina, a remporté la deuxième place en Rapide et la troisième place en Blitz. La Fédération malgache de jeu d'échecs (Fmje) sous la houlette de son président, Anatoly Andrianantenaina, n'a cessé de trouver de nouvelles formules et organiser des tournois de jeu d'échecs pour offrir aux échéphiles des occasions de s'affronter en préparation des échéances internationales à venir. Haja Rambolamalalatiana, directeur technique de la FMJE, a expliqué que " ce championnat de Madagascar en blitz & rapide de samedi, a clôturé les activités de la Fmje de cette année. La fédération a essayé de donner le maximum de rencontres pour les joueurs de toutes catégories. Et d'ores et déjà, elle donne rendez-vous à tous les échéphiles et promet encore davantage de matchs plus attrayants pour toutes les catégories ".

Résultats

Rapide:

1- Toavina Razanadrakotoarisoa (CGM)

2- Heritiana Andrianiaina (Joker)

3- Henintsoa Mizael Anthony Rakotomanga (MCG)

Blitz:

1- Toavina Razanadrakotoarisoa (CGM)

2- Dylan Rakotomaharavo (MCG)

3- Heritiana Andrianiaina (Joker)