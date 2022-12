Madagascar: Cinéma - "I wanna dance with somebody", un biopic sur Whitney Houston

L'avant-première du film " I wanna dance with somebody " relatant la carrière musicale de Whitney Houston sera projeté sur le grand écran du Cinepax à Ambodivona demain à 19h45.

Fascinant. Une soirée unique et émouvante sera à la disposition des cinévores ainsi que les fans de la voix d'or. Un karaoké en salle de 30 minutes sur les chansons de Whitney Houston ainsi que des tubes en français et en malgache débutera la séance de visionnage à 19h15. "C'est une première à Madagascar de faire du karaoké en salle sur du grand format. De plus, le tarif habituel sera gardé. I wanna dance with somebody rend hommage au beau parcours de la star.

Le film brosse le portrait sans concession d'une femme complexe qu'on surnommait la Voix. De ses débuts comme choriste dans le New Jersey à son statut d'artiste parmi les plus récompensées et renommées de tous les temps, le film retrace le périple galvanisant, poignant et profondément émouvant de Whitney Houston. Un parcours exemplaire ponctué de concerts sensationnels et des chansons les plus emblématiques de la star" explique Razafindramanana Holy , directrice adjointe du Cinepax. Le film est réalisé par Kasi, écrit par Anthony Mc Carten qui a été nommé à l'Oscar. Il a été produit par le légendaire Clive Davis et interprété par Naomi Ackie, lauréate du BAFTA Award.