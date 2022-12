Sénégal: Intenable avec Sheffield United - Illiman Ndiaye, joueur le plus décisif en Championship

De retour en Angleterre après l'élimination du Sénégal en huitième de finale de la Coupe du monde Qatar 2022, Illiman Ndiaye continue d'illuminer les pelouses anglaises.

Avant-hier, il a offert une passe décisive lors de la victoire à l'extérieur de Sheffield United contre Wigan en clôture de la 23ème journée de Championship (2ème division). Une offrande qui lui permet d'être le joueur le plus décisif en championnat.

À ce rythme, il sera difficile pour Sheffield de garder Illiman Ndiaye pour une année de plus. Le joyau de 22 ans s'est avéré être l'homme plus de la formation dirigée par Paul Heckingbottom cette saison. Ses buts et ses passes décisives font un grand bien à Sheffield (2ème, 44 pts) revenu à trois points de la première place occupée par Burnley et avec un match en moins. Lundi, il en a distillé une de plus à l'occasion du succès (2-1) de Sheffield face à Wigan. Grâce à cette offrande, Illiman Ndiaye en totalise quatre en plus de ses neuf réalisations.

Ces chiffres font d'ailleurs de lui le joueur le plus décisif en Championship. Impliqué sur 13 des 38 buts marqués par son club, le natif de Rouen (1m 80, 70 kg) devance Ben Brerenton (9 buts, 3 passes décisives), Carlon Morris (8 buts, 4 passes décisives) et Viktor Gyökeres (10 buts, 1 passe décisive). Il a déjà dépassé son total de la saison dernière (7 buts en 30 matches) et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Cette saison, Illiman Ndiaye a véritablement passé un cap dans sa carrière. L'international sénégalais (5 sélections) a participé à la dernière Coupe du monde disputée au Qatar avec des prestations saluées par les supporters sénégalais.

Si d'aucuns estiment qu'il doit encore s'aguerrir davantage dans cette équipe qui lui offre toutes les garanties, d'autres, par contre, pensent qu'il doit viser une équipe beaucoup plus ambitieuse pour s'affirmer davantage et prouver à tout le monde qu'il peut évoluer à un très haut niveau. D'ores et déjà, il est courtisé par Liverpool de Jürgen Klopp qui pense à lui pour densifier son secteur offensif. Mais le joueur lui-même a récemment avoué son rêve de retourner un jour à l'Olympique de Marseille, club où il a reçu sa préformation.