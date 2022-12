Madagascar: Gestion des ressources humaines de l'Etat - Un nouveau module intégré dans l'AUGURE

L'Application Unique pour la Gestion Uniforme des Ressources Humaines de l'Etat (AUGURE) continue de se développer.

Une nouvelle étape vient, une fois de plus d'être franchie avec le développement d'un nouveau module dénommé " AUGURE Compte Agent ".

212 748 agents payés

Lancé, hier au cours d'une cérémonie qui a vu la présence de la ministre du Travail, de l'Emploi, de la Fonction Publique et des Lois Sociales (METFPLS), Gisèle Ramampy, ce nouveau module est destiné à améliorer les services offerts aux agents des ministères et des institutions. Une aubaine pour les 212.748 agents payés que compte l'administration publique d'après les dernières mises à jour. En effet, grâce à cette application, chaque agent aura son propre compte et pourra disposer en temps réel de plusieurs informations le concernant, directement sur un Smartphone ou un ordinateur portable partout et à tout moment. L' AUGURE Compte Agent a ainsi le mérite d'éviter aux agents de l'Etat les déplacements inutiles entraînant des absences fréquentes dans les bureaux administratifs, L'application permet à chaque agents de se procurer de divers documents tels que son avis de crédit, son certificat de travail/administratif, son attestation de non interruption de service, son état de service, sa décision de congé et son attestation de cessation de service. Les démarches pour la délivrance des dossiers administratifs seront alors accélérées et l'accumulation d'arriérés d'avancement sera évitée.

Digitalisation

Ce nouveau module intégré dans l'AUGURE permet également d'éviter les risques budgétaires par rapport à la prévision de la masse salariale. Le ministère de l'Economie et des Finances, à travers la Direction Générale des Finances et des Affaires Générales (DGFAG), est appelé périodiquement à faire des réaménagements pour les dépenses occasionnées par le rappel de solde. L'initiative qui entre dans le programme de digitalisation totale de l'administration des finances constitue par ailleurs un excellent moyen de lutte contre la corruption. Et, ce pour la bonne et simple raison que l'utilisation du compte agent met fin aux actions des personnes malveillantes qui soutirent de l'argent en contrepartie du traitement de dossiers des autres agents. Pour les responsables en charge de la gestion des ressources humaines, un tableau de bord présentant la situation de chaque agent est mis à leur disposition.

Sécurisé

L'utilisation du Compte Agent permet également de garantir la transparence, l'accessibilité et la fluidité des informations sur la situation administrative et financière de tous les agents. Le système est par ailleurs sécurisé par l'intégration d'un QR code destiné à prouver l'authenticité des informations. Bref, c'est parti pour une nouvelle consolidation des efforts dans l'innovation numérique et la bonne gouvernance. Le gouvernement prévoit, d'ailleurs dans les deux prochaines années de doter chaque agent d'une carte d'identification biométrique qui attestera l'identité et les renseignements administratifs de son titulaire.