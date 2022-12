Madagascar: Concert - Lalie, la diva héroïque de retour

Lalie se reprend et reprend la scène par la même occasion pour un concert le 23 décembre à partir de 20h au MM Galet à Manakambahiny. Quelque part, elle incarne l'héroïsme à la malgache, qui se relève toujours après avoir tout enduré. Il y a une certaine universalité là-dedans, du " blues " également. La vie lui a imposé les pires épreuves, la menant de la gloire et ses frasques, à la solitude.

Ceux et celles qu'elle croyait être ses allié(e)s, ceux ou celles qu'elle croyait être son bouclier en cas de coup dur l'ont rejetée, une fois au fond du trou. Il y a quelques jours, une vidéo a été tournée et partagée par une soi-disant " accroc au buzz ", frôlant l'ignominie et le ridicule. Traitant l'artiste comme une bête de cirque.

Elle aura subi ce qu'une mère et une femme ne devraient subir de leur vivant. Être affichèe ainsi sur la place publique et être traitée telle une serpillère, par une mère, probablement, et une femme comme elle. Il ne manquait alors plus que le bûcher. Elle porte maintenant tout cela sur ses frêles épaules. Ce sera devant son public, en douceur et en musique qu'elle fera face aux tourments de ce monde.

Faire montre d'un tel courage est rare en ces temps. Aux dernières nouvelles, les répétitions se sont succédé ces derniers jours. Lalie se dit prête, sur une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, avec ses talentueux musiciens. Un rendez-vous à réserver dans son agenda, pour retrouver une des meilleures voix malgaches de sa génération.