Madagascar: Pétanque / Grand Open BIC - Les mercenaires à l'honneur

L'appât du gain a pris le dessus lors du Grand Open du BIC du week-end au boulodrome Fitaratra.

Contre toute attente en effet, les clubs ont été moins en évidence car chez les hommes comme chez les dames, les formations se sont formées au gré des humeurs ou plutôt de cette volonté de ravir les lots offerts par le Bouliste Ialatsara Club Ambohimahasoa pour ne citer que les jeux de trois boules OBUT d'une valeur inestimable. Une touche du président d'honneur du BIC, Zozo Ruchet Rakotovazaha qui ne lésine pas sur les moyens pour donner tout son éclat à ce Grand Open.

On a d'ailleurs eu droit à de belles bagarres chez les dames où seule contre trois formations du BIC, la bande de Titi avec Fana et Holy, logiquement sans club, a gagné la finale sur le score de 13 à 7. Une issue du reste prévisible à partir du moment où les meilleures armes d'Ambohimahasoa avec Mireille, Hasina et Judicaël ont été sorties par Tita. Chez les hommes, victoire est également revenue à un autre trio de mercenaires avec Toutoune et Solokely du MAMA mais aussi Haja.

Ils ont battu une triplette mixte donc des mercenaires avec notamment Tsilavina et les deux Petits. Comme il s'agit de gagner à tout prix, une formation inédite s'est aussi formée chez les vétérans pour aller s'offrir la finale. Il s'agit de Nanah qui est déjà champion de Madagascar à l'époque ainsi que d'une participation au Mondial au Canada.

Nanah s'est associé à Raymond et Rajo pour s'assurer la victoire devant une formation du VESPA avec Rabety, Rivo et Honoré. Chez les juniors, Ampitatafika a encore montré qu'il est passé maître de la formation des jeunes pousses. Julio et Rado du PAC ont battu en finale une doublette du FAM composée de Ricoh et Tahina. Mais c'était au cours d'une finale très disputée puisque les protégés de Rastany ont aussi montré qu'à ce stade Ambohipo a aussi son mot à dire. Vivement donc la prochaine édition où BIC, qui tenait à remercier tout le monde, affirme sa volonté de faire encore mieux à l'avenir.