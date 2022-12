Sénégal: Aissatou Ami Touré, la patronne de la startup Yassir passe à la table de Confidentiel Afrique

interview

Aissatou Ami Touré, Directrice Générale de Yassir

"La vision de notre startup est de faciliter la vie de nos utilisateurs au quotidien en leur proposant un grand nombre de services de proximité "

Confidentiel Afrique :

La startup Yassir commence à imprimer ses marques en tissant progressivement sa toile sur le middle- market, Pouvez-vous nous expliquer le modèle business de Yassir et la typologie clientèle visée?

Aissatou Ami Touré, DG Yassir:

Yassir est une start-up technologique africaine présente dans 8 pays et 45 villes, dont Dakar. Nous sommes une marketplace en ligne et offrons des services à la demande tels que le transport, la livraison de repas et de courses à travers nos 2 applications YASSIR et YASSIR Express. Notre vision est de faciliter la vie de nos utilisateurs au quotidien en leur proposant un grand nombre de services de proximité. Nous nous adressons à la fois au grand public mais également aux restaurateurs, chauffeurs et livreurs afin d'augmenter leurs revenus/ chiffres d'affaires.

Confidentiel Afrique : Sur la place dakaroise, votre startup est concurrencée par une kyrielle de petites entreprises et des majors, comment comptez-vous vous jouer votre partition dans ce marché et tirer votre épingle du jeu ?

Aissatou Ami Touré: Dakar est effectivement un marché très concurrentiel avec de nombreux acteurs. Mais nous avons un atout majeur qui se reflète bien dans notre slogan : "YASSIR YA'TOUT !" : nous sommes le seul acteur sur Dakar qui offre à ses clients une aussi grande variété de services de proximité. D'autre part, nous faisons constamment évoluer nos produits et services afin d'offrir la meilleure expérience utilisateurs à nos clients et partenaires pour répondre au mieux à leurs besoins.

CA: Venons au portefeuille. Yassir vient de réussir avec brio son opération de levée de fonds d'un montant de 150 millions de dollars, signe d'audace et de crédibilité de votre signature. A quoi servira cette levée de fonds ?

AAT: Cette levée de fonds était un signe fort de la confiance accordée par nos investisseurs. Nous sommes désormais la startup la plus valorisée d'Afrique du Nord et l'une des sociétés les plus valorisées d'Afrique et du Moyen-Orient. Cette levée de fonds permettra de financer notre expansion géographique sur le continent africain et d'investir encore davantage dans le développement de nos produits et services.

CA : Quelle est votre feuille de route pour 2023 au Sénégal ?

AAT : Nous avons de grandes ambitions pour le Sénégal. Après avoir lancé plusieurs services en 2022 (livraison de repas et de course, transport à la personne et de colis), nous prévoyons de faire grandir nos différents services sur 2023, puis d'étendre notre présence hors de Dakar. Nous allons également déployer encore d'autres services notamment financiers sur l'année à venir.

CA : L'un des défis majeurs dans votre domaine d'activité reste le renforcement du capital humain et la digitalisation des produits-services, comment comptez-vous vous y prendre afin de réussir le trustmarket inclusif ?

AAT : Dans nos différents marchés, nous veillons à la valorisation de "l'expertise locale " pour le recrutement de nos collaborateurs et surtout à la promotion du " Leadership Féminin ". En plus des emplois directs que nous créons, nous participons à la formation et au développement de l'activité de nos partenaires chauffeurs et livreurs et œuvrons pour une évolution positive de l'activité des 150 restaurateurs présents sur notre plateforme digitale.

PORTRAIT :

Aissatou Ami Touré, la nouvelle signature de la startup Yassir qui voit grand

De stagiaire à Directrice Générale en moins de 10 ans, le parcours de la patronne de la startup Yassir est remarquable. Fruit d'une ingéniosité et de transpiration, qui sont ses deux mots-clés dans le cockpit de sa trajectoire.

Diplômée de Suffolk University après 4 années passées à Boston aux Etats Unis, Aissatou poursuit son parcours académique en France, où elle obtient son Master Of Science in Finance, de la prestigieuse Ecole de Commerce Rouen Business School (aujourd'hui Neoma Business School).

De retour au Sénégal, son parcours professionnel impressionne, elle gravit rapidement les échelons.

En effet, elle intègre Tigo (actuel Free) en 2013 et fait partie des équipes qui lancent TIGO Cash (Free Money) deuxième solution de monnaie électronique au Sénégal en qualité de stagiaire assistant le chef produit. Son fort engagement et sa grande capacité à s'adapter et à évoluer dans un environnement en constante transformation, lui valent une progression rapide à des postes de responsabilité au sein de Tigo Cash, d'abord en tant que Customer Operations Supervisor puis comme Operations Manager.

Ecobank, le premier groupe bancaire panafricain, fait appel à son savoir-faire et l'intègre vite à ses effectifs en 2016 en qualité de Head of Mobile Banking pour le lancement de Ecobank Mobile, la première solution de mobile banking au Sénégal. Dans ce groupe, elle continue à se démarquer et ses prérogatives sont étendues à la gestion du service de transfert d'argent en 2018. Aissatou Ami Touré devient Head of mobile banking and remittance et est responsable de la stratégie de développement du service de mobile banking, de la gestion des offres de transfert d'argent et de monnaie électronique. Elle gère également la relation de la banque avec les différents acteurs de cet écosystème de finance digitale.

Cette épouse et mère de 2 enfants, aime relever les défis. C'est bien sa mascotte. Ainsi, elle accepte le challenge Yassir, lorsque son fondateur Noureddine Tayebi lui propose de prendre les rênes de la start-up au Sénégal. Aissatou Ami Touré est Directrice Générale de Yassir Sénégal depuis Mai 2022 et ne cesse de viser loin, loin.