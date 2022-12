Soudan: Le comité des prisonniers et des personnes disparues inspecte la Prison Fédérale de Bahri

Khartoum — La délégation du Comité pour les prisonniers et les personnes disparues, qui a été formé par le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdel Fattah Al-Burhan, conformément à l'accord de paix de Juba, avec la qualité de membre du Service des Renseignements Généraux, de la Force de Soutien Rapide, des représentants des mouvements de lutte armée, de représentant du procureur général et un représentant de la police, a rencontré aujourd'hui le directeur de la prison fédérale de Kober à Khartoum Nord.

Le chef du comité, Dr. Suleiman Umda Haggana, a noté que le comité a pour but d'inspecter la situation et de découvrir s'il y a des détenus ou des personnes jugées affiliées aux mouvements qui ont signé l'accord de paix de Juba, indiquant que le comité soumet un rapport périodique sur son travail, dans le but de connaître le sort des prisonniers de Goz Dongo et Ashraya, et l'attaque de l'opération du Dr. Khalil Ibrahim (Al-Zaraa Al-Tawila) à Omdurman, et d'autres prisonniers de la question de la piste de Darfour.

Le chef adjoint du comité, Idris Lokma, a fait allusion à la visite récemment du comité à la prison il y a deux ans, qui était un comité de construction de la confiance entre les parties, en soulignant que son objectif est maintenant de rechercher les prisonniers et les personnes disparues, et toute information qui peut aider le comité dans son travail en connaissant les faits des autorités compétentes.

Le directeur de la prison fédérale de Kober, major général Al-Tayyeb Ahmed Omer, a indiqué que l'objectif est de réaliser la justice, faisant allusion à leur enregistrement des membres des mouvements qui ont signé l'accord de paix, y compris les condamnés et les personnes en attente, avec (29) personnes actuellement dans la prison de Kober, certains d'entre eux sont condamnés dans des cas de droit et d'autres condamnés dans d'autres cas, en soulignant la mort d'une personne, affirmant la pleine disposition de coopérer avec le comité pour réaliser la justice.

Le major général de la police, Azmi Abdullah Hamza, a affirmé le haut degré de transparence, avec les portes des prisons ouvertes pour connaître tous les faits, indiquant que chaque détenu a un dossier complet et tous ses détails sont présents, appelant à la nécessité de préparer des listes des noms des prisonniers et les disparus et son histoire.

Le chef du Comité des médias du Comité des prisonniers et des personnes disparues, Salah Emam, a indiqué leur travail pour s'assurer que toutes les prisons du Soudan sont libres de prisonniers et de personnes disparues des États de Darfour.

Il a souligné que le comité recherche les prisonniers et les personnes disparues depuis 2003 jusqu'à la signature de l'accord de paix, louant la grande coopération de l'administration de prison pour faciliter l'accès à la vérité.