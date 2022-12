Soudan: Al-Burhan ordonne la promotion des relations extérieures du Soudan

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Général Abdel-Fattah Al-Burhan, a souligné la nécessité de renforcer et de développer les relations extérieures du Soudan et de soutenir les perspectives de coopération avec les pays frères et amis.

C'était fait lorsque Son Excellence a reçu aujourd'hui les ambassadeurs soudanais qui vont prendre leurs missions au Tchad, en République centrafricaine, en Indonésie et en Roumanie, en présence du ministre par intérim des affaires étrangères, ambassadeur Ali Al-Sadiq.

L'ambassadeur du Soudan en République du Tchad, Dr. Osman Mohamed Younes, a déclaré à la presse que la réunion est une occasion d'écouter des directives précieuses du Président du Conseil de Souveraineté concernant le renforcement des relations du Soudan avec ces pays, indiquant que ces directives les permettront d'accomplir leurs tâches pour le renforcement des relations du Soudan avec ces États.

L'ambassadeur a affirmé qu'ils feront tout leur possible pour développer les relations du Soudan et faire progresser les domaines de coopération conjointe, exprimant leurs remerciements et leur appréciation au Président du Conseil de Souveraineté pour sa confiance en eux pour mener à bien cette noble mission nationale.

Il convient de noter que les ambassadeurs sont l'ambassadeur Dr Osman Mohamed Younis (Tchad), l'ambassadeur Bushra Ahmed Idris (République centrafricaine), l'ambassadeur Yasser Mohamed Ali (Indonésie) et l'ambassadeur Mansour Ibrahim Bolad (Roumanie).