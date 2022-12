Soudan: Président du CST reçoit la mission du Mécanisme Africain d'évaluation par les pairs

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Général Abdel- Fattah Al-Burhan, a reçu aujourd'hui dans son bureau la mission du Mécanisme Africain d'évaluation par les pairs (MAEP) dirigée par l'ambassadeur Ali Al-Hafni, membre du Comité des personnalités éminentes de l'Union Africaine, en présence du Dr. Saif Al-Dawla Bashir Abdallah, superviseur général par intérim du NEPAD et du MAEP, et de l'ambassadeur El-Zain Ibrahim Hussein, directeur du département de l'Union Africaine au Ministère des Affaires Etrangères.

Dr Abdallah a déclaré à la presse que la mission est arrivée au Soudan dans le cadre de la préparation du lancement du rapport sur la gouvernance au Soudan, indiquant que la visite de la délégation vient au temps où le Soudan aspire voir de larges horizons pour l'avenir, notamment après la signature de l'accord-cadre politique, notant que la mission a tenu des réunions avec le secrétariat national du MAEP et avec les ministres par intérim des affaires étrangères et des affaires du cabinet.

Il a ajouté que le Président du Conseil de Souveraineté a accueilli la délégation et a souligné que le Soudan œuvre avec diligence pour la transformation démocratique requise, soulignant que le Soudan travaille avec tous les partenaires régionaux et internationaux au développement et à la promotion de la coopération et de la coordination conjointe.

Le superviseur général du NEPAD a exprimé l'espoir que la visite de la mission au Soudan soit un bon début vers le dégel de la qualité de membre du Soudan à l'Union Africaine et son retour au sein de la communauté régionale et internationale, afin que cela contribue au bien-être et au développement du citoyen Soudanais.

Pour sa part, l'ambassadeur Ali Al-Hafni, chef de la mission, a dit que le Soudan a été l'un des premiers pays à rejoindre le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, qui a été créé en 2003, indiquant que l'année prochaine verra la célébration du vingtième anniversaire du mécanisme.

"Nous ne devrions pas célébrer cet anniversaire en l'absence du Soudan", a-t-il ajouté.

Il a déclaré que le Soudan doit revenir pour assumer sa position dans l'Union Africaine et dans le mécanisme.

Le chef de la mission a dit que cette visite ouvrira grand la porte devant l'interaction entre le Soudan et l'Union Africaine.

Il a noté qu'ils espèrent que les sanctions contre le Soudan seront bientôt levées sur les niveaux régional et international, afin que le Soudan puisse revenir à l'exercice de son rôle naturel aux niveaux régional et international et que les plus grosses aides qui ont été allouées au Soudan soient libérées.