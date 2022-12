Ile Maurice: Me Rashid Ahmine est le nouveau DPP

Me Rashid Ahmine succède à Me Satyajit Boolell au poste de Directeur des Poursuites Publiques (DPP) suivant sa nomination par le Judicial and Legal Service Commission ce mercredi 21 décembre. Il prend ses fonctions demain.

Me Rashid Ahmine compte un parcours très riche, est réputé pour avoir travailler dans des affaires complexes, notamment le procès de Boskalis ou encore celui de la NPF contre la Mauritius Commercial Bank.

Me Rashid Ahmine a étudié le droit à l'université de Liverpool au Royaume-Un où il a obtenu son LLB en 1992. Il a été admis au Barreau de Maurice en décembre 1994. Il a rejoint le bureau de l'Attorney General (AGO) en février 1995 en tant que State Counsel. Au cours de son mandat, il a occupé les postes de Senior State Counsel, Principal State Counsel and Assistant Parliamentary Counsel respectivement. En 2004, il a reçu la bourse britannique Chevening pour étudier en vue d'un LLM. Il détient un Master en droit bancaire et financier du King's College de Londres.