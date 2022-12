Ile Maurice: Metro Express le matin - L'accès au parking de Phoenix Mall désormais contrôlé

Cette mesure vise à empêcher ceux qui prennent le métro tous les matins pour se rendre au travail d'y laisser leur voiture. Ceux qui se rendent au centre commercial de Phoenix ont dû remarquer depuis un mois que plusieurs dispositions ont été mises en place pour contrôler l'accès à l'aire de stationnement en plein air.

Si dans un premier temps des cônes avaient été placés avec un agent de sécurité contrôlant l'accès tous les matins, depuis une semaine, les travaux sont en cours pour, cette fois, placer des barrières automatiques afin d'empêcher tous ceux qui veulent déposer leur voiture chaque matin pour prendre le métro et se rendre au travail. "Le parking du centre commercial est réservé uniquement à ceux qui se rendent dans le centre", souligne un responsable d'Ascencia.

Le centre commercial de Phoenix devient ainsi le premier à imposer un contrôle strict pour l'accès à son aire de stationnement. Encourager les automobilistes à délaisser leur voiture pour prendre le métro pour se rendre à Port-Louis est une chose, mais leur donner les facilités pour le faire est toute autre chose. C'est ce que le centre commercial de Phoenix veut bien faire comprendre à travers cette initiative.

Depuis un mois déjà, des travaux étaient en cours au parking du sous-sol. Ceux qui souhaitaient se rendre au centre avant 9 heures le matin étaient tous dirigés vers le parking souterrain pour garer leur voiture. Plusieurs déviations avaient été mises en place.

Un communiqué avait même été diffusé sur la page Facebook de Phoenix Mall pour informer le public que "the main parking access from McDonald's will remain closed until 9 a.m. Visitors are kindly requested to use the basement parking ( park-and-ride) to access the mall until 9 a.m". Si, au début, le public croyait que cette initiative était en raison des travaux en cours et qu'il y aurait un système de park-and-ride en effet pour ceux qui prennent le métro, l'installation des barrières automatiques depuis plus d'une semaine leur a fait comprendre la véritable raison derrière ce remue-ménage. Le centre commercial de Phoenix veut empêcher tous ceux qui souhaitent déposer leur voiture pour toute une journée avant de prendre le métro pour se rendre au travail de le faire.

"Le parking du centre commercial est réservé uniquement à ceux qui se rendent dans le mall. En périodes de fin d'année et de fin de mois, le parking est déjà rempli pour nos clients. Nous ne pouvons accepter que des personnes viennent garer leur voiture pour toute une journée afin de prendre le métro", souligne un responsable d'Ascencia.

Ainsi, là où il y a des stations de métro sans aucune facilité de parking, cela devient un véritable casse-tête pour les propriétaires de voiture. À noter que jusqu'à présent, seule la municipalité de Vacoas/ Phoenix a mis un espace de parking gratuit à la disposition de ceux qui souhaitent prendre le métro. Cette facilité gratuite pourrait d'ailleurs devenir payante dans les jours à venir.