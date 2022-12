Ile Maurice: Air Mauritius - Besoin d'aéronefs... avec équipage

Une compagnie d'aviation basée en Europe aurait été approchée par Air Mauritius (MK) pour lui louer un avion A330.

C'est assez surprenant, mais attendu, vu que les administrateurs avaient jugé bon de se débarrasser de ses A330, A340 et A319, à prix soldés. Avec la reprise des vols et du tourisme, Air Mauritius se retrouve face à des demandes qu'elle ne peut satisfaire. À un tel point que les autorités ont dû laisser entrer des compagnies d'aviation étrangères qui se régalent donc de cette manne tombée du ciel. Alors que si MK avait assez d'aéronefs, elle aurait pu en profiter, tout comme notre secteur hôtelier.

Il y a bien eu une tentative d'achat ou de location d'avions, neufs ou de seconde main, non seulement pour aider notre secteur touristique mais pour profiter de la reprise des voyages après le Covid. Mais les prix offerts, même pour les avions de seconde main, ont refroidi les ardeurs. D'autant plus que "le prix réclamé serait plus de dix fois celui d'un des A330 dont les administrateurs ont annulé le lease. Si nous avions conclu ce deal, on se serait moqué de nous", nous avait confié une source en septembre.

C'est vrai que l'on aurait reproché à MK de ne faire que des transactions à pertes... Cependant, notre compagnie nationale d'aviation aurait trouvé l'astuce pour tenter de contourner cette "honte". Elle recherche donc maintenant des avions à louer, mais en wet lease, c'est-à-dire avec équipage. Dans le milieu on explique : "MK est under-staffed"!

On ne sait pas si Air Mauritius manque vraiment de bras pour le moment, notamment pour travailler dans de "nouveaux" avions. Là aussi, les administrateurs ont été prompts à se débarrasser de ces ressources. Tout cela, avant que la Mauritius Investment Corporation ne vienne à la rescousse avec pas moins de Rs 25 milliards injectées. Si jamais MK va de l'avant avec ce projet de wet lease, ceux qui s'attendent à être embauchés resteront sur la touche.

Encore une conséquence du pilotage à vue ? Air Mauritius n'a pas répondu à notre question.

Revolut ne veut pas des fonds Mauriciens

La carte de crédit REVOLUT, utilisée normalement par les pilotes de ligne, considère Maurice désormais comme une source suspicieuse de fonds. Et n'accepte pas que la carte soit alimentée par des fonds provenant de notre pays. Le communiqué de REVOLUT mentionne notre pays parmi d'autres qui ne sont pas vraiment des États fréquentables. Dans un message envoyé à un utilisateur, REVOLUT explique qu'elle n'accepte pas non plus de transfert en dollars de Maurice, de la Barbade et de Saint-Martin, ni d'euros à partir de Maurice et Saint-Martin. Nous avons tenté en vain de contacter la compagnie. Nous y reviendrons.