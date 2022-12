Ile Maurice: Cyclisme l Jean-Philippe Lagane - "Travailler dans la continuité tout en apportant ma touche personnelle"

C'est sans surprise aucune que Jean-Philippe Lagane a été choisi par les autres membres du comite directeur de la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC) pour occuper la présidence après le retrait de Michel Mayer. Dans le mini-entretien qui suit, l'ancien vice-président de l'instance fédérale parle des projets qu'il compte mettre en place lors des deux années restantes du présent mandat, soit jusqu'en 2024, année des Jeux Olympiques de Paris.

Vous avez été choisi par les autres membres du comité directeur pour occuper la présidence de la FMC suite à la démission de Michel Mayer de ce poste. Quel est votre sentiment ?

Je suis honoré de la confiance placée en moi par les membres. Cela fait 8 ou 9 ans que je me trouve au sein de la fédération et j'ai occupé le poste de vice-président sur deux mandats, donc je m'attendais à ce que l'on me demande de prendre la présidence. Il s'agira de travailler dans la continuité, poursuivre ce qui a été entrepris quand Lawrence Wong était président puis Michel Mayer tout en apportant ma touche personnelle.

Peut-on savoir quelles seront vos priorités lors des deux années restantes de ce mandat ?

2023 sera une année charnière en vue d'une qualification pour les Jeux Olympiques de 2024. Il faudra préparer les athlètes pour les échéances qui seront nombreuses. Ça va commencer très tôt avec la Tropicale Amissa Bongo au Gabon du 23 au 29 janvier. Puis, on va enchaîner avec les Championnats d'Afrique sur route au Ghana (8-13 février) et on espère faire aussi bien sinon mieux que lors de la précédente édition.

Il y a le Tour de Maurice qui passera sous le sceau de l'UCI (Union cycliste internationale) en 2023 et se tiendra normalement en juin. Là je dois dire un grand merci à Michel Thèze qui nous a donné un grand coup de main sur ce dossier. Cela va mettre le cyclisme mauricien sur la carte mondiale. On prévoit une autre sortie en Afrique, possiblement au Bénin ou au Cameroun et puis il faudra songer aux 11es Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI). La bonne nouvelle, c'est que les filles seront en action pour la première fois à Madagascar. Avant ces Jeux, un stage sera organisé à l'intention des sélectionnés en Europe.

Une grande importance sera aussi accordée à la formation. Quatre juniors (Gaël André, Keylan Ciprisse, Noah Ong Tone, Jeremy Raboude) partent en stage pour trois mois en janvier 2023. Je voudrais aussi relancer le projet d'envoyer des cadets en stage en France. Il faut que les coureurs soient confrontés au haut niveau le plus tôt possible. Dans le passé, de tels stages ont créé le déclic chez Gregory Lagane, Christopher Lagane, Dylan Redy, Adriano Azor entre autres. Mon rêve est de voir un Mauricien sur un grand Tour un jour. L'objectif pour 2023 est d'envoyer 6 cadets en France fin juin/début juillet. Une levée de fonds sera faite afin de concrétiser ce projet. A plus long terme, il faudra s'assurer d'une relève au niveau administratif pour la fédération.

Vous êtes très impliqué au niveau de votre club, le Faucon Flacq SC, comment allez-vous gérer ces deux responsabilités parallèlement ?

C'est justement pour cela que je ne voulais pas prendre la présidence de la FMC jusqu'ici. Parce que je me considère davantage comme un encadreur, un formateur. J'aime ce rôle. Au sein du Faucon Flacq SC, il y a actuellement une douzaine de cadets qui sont très valables. Il faut les suivre. Ceux qui composent l'élite en ce moment, à l'instar d'Alexandre Mayer ou Christopher Lagane vont arrêter leur carrière un jour et il faudra les remplacer. Il faudra avoir un regard sur les jeunes qui sont formés par les académies également. Il y a beaucoup de travail et il s'agira de trouver le moyen de relever le défi.

La composition du nouveau comité directeur

Président : Jean-Philippe Lagane

Vice-président : Norbert Froget

Secrétaire : Gregory Passée

Assistant-secrétaire : Bryan Lubine

Trésorier : Steeve Loa

Assistant-trésorier : Rossan Luckhun

Membres : Michel Mayer, José Achille

Membre coopté et président de la commission technique : Jean-Claude Chelin

Membre cooptée (commission sportive) : Dominique Froget

Président de la commission VTT : Mathieu Rivet

Membre cooptée (commission VTT) : Valérie Gérard