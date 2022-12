Ile Maurice: CEB - "Où sont parties les Rs 7,8 milliards de réserves ?

Lors de sa conférence de presse, hier, Patrick Assirvaden a expliqué comment le gouvernement a dilapidé les réserves du CEB et est maintenant obligé d'augmenter le tarif de l'électricité.

"De Rs 7,8 milliards de réserves en juin 2020, le CEB se retrouve aujourd'hui avec un déficit de Rs 5 milliards." Le député travailliste rappelle que le ministre Joe Lesjongard avait pourtant promis en juillet dernier qu'il n'y aura pas de hausse de tarif. Patrick Assirvaden a parlé des Rs 1,2 milliard investies "pour rien" dans trois nouvelles filiales du CEB, CEB Green Energy, CEB Fibernet et CEB Facilities. "Des équipements ont été acquis à coups de millions pour ensuite être remisés dans un store." Et lorsque ces subsidiaires ont fermé et les responsables licenciés, les avocats du CEB ont dû affronter ceux du State Law Office, dit-il. Cela coûte jusqu'ici au CEB Rs 75 millions qui sont perçues par une certaine étude d'avocats.

La raison principale de la "banqueroute" du CEB, explique Assirvaden, "ce sont les Rs 3 milliards remises par le CEB au Consolidated Fund, ce trou sans fond et d'où l'on a puisé pour effectuer les fameux achats de Pack and Blister et autres bijoutiers et quincailleries pendant le Covid".Le député et ancien chairman du CEB trouve étrange que ce soit le ministre Lesjongard qui ait annoncé la hausse du tarif alors que cela aurait dû être fait par l'Utility Regulatory Authority (URA) qui "est censée être indépendante".

Pour lui, l'URA a refusé de le faire car ne voulant pas approuver cette hausse. "L'URA a dû demander au CEB où sont passées les Rs 7,8 milliards. Elle doit savoir également que le prix des carburants est en baisse au niveau mondial." Et de déplorer l'opacité autour du calcul de cette hausse annoncée et se situant entre 19 et 29 %. "La loi oblige pourtant l'URA à rendre publics les chiffres et les calculs..." Autre "bombe à retardement", le déficit de Rs 7,3 milliards du fonds de pension des employés du CEB.