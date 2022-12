Ile Maurice: Trafic de drogue interîles - Franky Tom reste en détention

La demande de révision judiciaire logée par Franky Tom pour contester la décision du magistrat de la Bail and Remand Court de ne pas lui accorder la liberté provisoire en mars a été rejetée par les juges Gaytree Jugessur-Manna et Iqbal Maghooa. Ces derniers ont conclu que l'accusé est impliqué dans un trafic de drogue d'une envergure internationale et que sa détention afin de poursuivre l'enquête pour mettre la main sur d'autres complices est justifiée.

Les juges Jugessur Manna et Maghooa ont fait ressortir dans leur jugement que le magistrat de la Bail and Remand Court avait eu raison de déterminer que les risques que Franky Tom prenne la fuite une fois libéré étaient présents car dans le passé, l'accusé a maintes fois violé les conditions de sa liberté conditionnelle dans d'autres cas devant la justice. Pour ce qui est de la possibilité que Franky Tom commette d'autres délits une fois libre, la cour a fait ressortir qu'il a un antécédent lourd en matière de délits de drogue et qu'il pourrait être tenté de nouveau. Les juges ont souligné le fait que la police est toujours à la recherche de trois autres suspects dans cette affaire et a même sollicité l'aide d'Interpol et que si libéré, Franky Tom pourrait contacter ces personnes, d'où la raison de le garder en détention jusqu'à ce que l'enquête soit bouclée. "We find that the first respondent was right to take into account the applicant's alleged involvement in a drug network which has an international ramification and the Police had to seek the assistance of Interpol to dismantle the international drug network. The three persons who embarked on the speedboat found off the coast of Zanzibar, Tanzania, have not yet been arrested", ont affirmé les juges.

Franky Tom, officiellement maçon, a été arrêté le 19 février 2022, alors qu'il se trouvait dans une planque, à Blue-Bay. Cet habitant de Dagotière était recherché par la police pour le vol d'un hors-bord à Sunset Boulevard, Grand-Baie, commis dans la soirée du 23 au 24 janvier 2022 et ayant servi à transporter de la drogue de La Réunion. Ses complices présumés l'avaient dénoncé après le vol du hors-bord. C'est un skipper habitant Pointeaux-Canonniers qui avait rapporté le vol de ce speed boat à la police le 24 janvier 2022. Dans sa déposition, il expliquait qu'il y avait deux puissants moteurs de 300 chevaux chacun sur l'embarcation qui portait le nom de Ticanon et dont la valeur est estimée à Rs 7,5 millions.

Le 23 mars, la Bail and Remand Court avait refusé d'accéder à la demande de Franky Tom pour obtenir la liberté conditionnelle. Pour objecter à sa demande, la police avait évoqué plusieurs raisons dont le fait qu'il avait dans le passé déjà été arrêté pour possession de cannabis et qu'il y avait une possibilité qu'il prenne la fuite. La police avait aussi évoqué sa sécurité après que sa sœur avait consigné une déposition pour dire que six personnes encagoulées étaient venues chez elle pour la menacer. Son homme de loi, Me Assad Peeroo, avait alors logé une demande de révision judiciaire pour contester la décision de la Bail and Remand Court. Un enquêteur de la CID de Grand-Baie, qui avait déposé en cour dans le cadre de cette motion, avait révélé que le hors-bord avait été retrouvé au large de la côte de la Tanzanie à Zanzibar. L'enquêteur devait aussi dire que des analyses avaient démontré la présence d'explosifs à bord.