Ile Maurice: SBM Ltd - Des profits nets de plus de Rs 3 milliards d'ici la fin de l'année

Avec des profits après impôts de Rs 2,6 milliards, le pôle bancaire du groupe SBM pourrait franchir la barre de Rs 3 milliards au terme de l'année financière 2021-22.

Avec un tel niveau de profitabilité après neuf mois d'opération, son CEO, Anoop Nilamber (photo), s'en réjouit, compte tenu de la conjoncture économique morose. Face à la presse hier, il soutient que ces chiffres encourageants, réalisés dans un contexte marqué par de nombreux défis et incertitudes, dont le Covid-19, la guerre en Ukraine et l'inflation mondiale, valident la stratégie mise en place en 2021 pour assurer la reprise des activités de la banque ainsi que l'efficacité des mesures pour limiter les risques. Ils reflètent aussi la confiance en la banque de ses "stakeholders" - employés, clients, actionnaires et l'État.

Irrégularités financières

Rappelant le soutien financier aux entreprises et aux particuliers pendant la pandémie, Anoop Nilamber insiste sur la posture de banque de proximité avec 40 succursales à travers le pays, dont trois à Rodrigues.

Percy Philips, Head of Retail Banking, évoque les nouveaux produits, dont des prêts pour voitures hybrides ou électriques et un nouveau plan d'emprunt médical de Rs 50,000 sans intérêt. Dans la foulée, il souligne le vaste plan de rénovation des agences avec 22 déjà rénovées en 2022. Si la direction se dit confiante des perspectives de 2023, elle estime néanmoins que les risques d'une nouvelle récession pourraient impacter ses fondamentaux économiques que l'agence de notation Moody's a révisés à la hausse passant d'une note négative à stable en juillet 2022. De plus, comme 2023 célébrera les 50 ans de la SBM à Maurice, Anoop Nilamber prévoit une série d'initiatives qu'il dévoilera bientôt.

Interrogé sur les deux enquêtes, dont l'une de la Banque centrale, sur des irrégularités financières commises par de hauts cadres de la banque dans un nouveau plan d'investissement dont ils auraient profité, vu son retour alléchant, le CEO souligne que l'enquête se poursuit et que par conséquent, aucun cadre n'a été jusqu'à présent sanctionné. Au sujet de mesures pour limiter les transactions transfrontalières risquées, nombreuses ces dernières années à la SBM, et entraînant des prêts non performants, Anood Nilamber précise que de nouvelles règles ont été établies pour mieux contrôler le déboursement de crédits tant à Maurice qu'à l'étranger, avec plus de prudence et un meilleur examen des risques.