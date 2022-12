Congo-Kinshasa: Mbuji-Mayi - Arrivée des matériaux de la centrale photovoltaïque de Tshipuka

Le premier lot des matériels pour la construction de la centrale photovoltaïque d'une capacité de 10 mégawatts est arrivé samedi 17 décembre à Tshipuka, a 20 kilomètres de la ville de Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental).

La centrale à construire va alimenter en énergie électrique le chef-lieu de la province, dans le cadre du projet présidentiel de lutte contre la pauvreté et les inégalités, financé par le Fonds de promotion de l'industrie (FPI).

Un autre lot de matériel est attendu, selon John Nsana Kanyonyi, le représentant du consortium égyptien, initiateur des travaux dans le Grand Kasaï.

"... Je peux aussi vous confirmer que le deuxième lot de ce qu'on appelle les structures métalliques qui doivent être construites avant qu'on y pose les panneaux solaires a quitté aussi Lubumbashi mardi et enfin on va maintenant déplacer délicatement les panneaux solaires qu'on va y poser. Donc les travaux vont commencer dans les meilleurs délais. On l'espère bien déjà qu'on va prendre une vitesse de croisière à partir du début de l'année. L'objectif est de nous rassurer que tout sera mis en œuvre et que pratiquement on sera dans une bonne position d'alimenter Mbuji-Mayi avant la fin de l'année 2023 ".

John Nsana dit avoir choisi Tshipuka pour son taux d'ensoleillement qui est parmi les plus élevés de la région.

" Nous sommes en train de développer un projet qui est de 10 mégawatts. En termes de la taille de ce projet, ça sera le tout premier en République Démocratique du Congo, un plus grand projet solaire, puisqu'on n'en a pas à Mbuji-Mayi et ça pourra alimenter plus de 130 000 ménages dans cette ville " , a-t-il expliqué.