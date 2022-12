Afrique: Roll Stephane Ngomat primé au Nigerian Ressources army et par Titans d'Afrique

Le Président de African Peace and Sécurity Union (APSU), le Gabonais Roll Stéphane Ngomat, a été désigné au Nigeria Army Resource Abuja, Meilleur Jeune Africain du Quinquennat 2017-2022, dans le domaine de la Paix et de la Sécurité lors de la *8ème* édition du Prix du leadership Panafricain.

A l'ouverture de la cérémonie de remise des prix, l'ambassadeur, Sixtus Obina, du Centre autochtone africain pour les objectifs de développement durable, a déclaré : " les prix et récompenses de la paix et de la sécurité, récompensent les individus et les institutions pour avoir relevé avec succès les défis de la paix et de la sécurité sur le continent. C'est un honneur pour nous de nous réunir pour reconnaître ces véritables champions de la paix et de la sécurité sur le continent ".

Roll Stéphane Ngomat, dans son discours de remerciement, à remercier les organisateurs pour le grand honneur fait à son humble personne, en le désignant parmi les centaines de millions de Jeunes Africains qui œuvrent dans le domaine de la Paix et de la Sécurité en Afrique.

Il a saisis l'occasion de rendre un vibrant hommage à toutes les femmes qui se battent au quotidien dans leurs communautés et leurs pays pour que la paix, la sécurité et la stabilité règnent et a lancé un appel fort pour une paix durable dans toutes les zones de conflit en Afrique, telles que la région des Grands Lacs, la région du Sahel, le Soudan du Sud, la Somalie, la République centrafricaine et le bassin du lac Tchad afin de donner une réelle chance au dialogue et à la Paix.

Aussi, Le 31 Octobre 2022, s'est tenue à Dubai aux Émirats Arabes Unis la cérémonie du lancement du Livre les Titans d'Afrique, récompensant ainsi les personnalités influentes qui œuvrent dans divers domaines en Afrique.

C'est dans ce cadre que Roll Stephane Ngomat à également été désigné par les membres du Jury de Titans d'Afrique, parmi les personnalités les plus influentes dans le domaine de la Paix et la Sécurité en Afrique.

Pour cela, il a exprimer ses sincères remerciements à Titant d'Afrique, pour l'honneur fait à sa modeste personne. En ajoutant : "C'est dire combien je mesure avec fierté et reconnaissance, la responsabilité qui m'a une fois encore été confié de continuer à œuvrer sans relâche, pour une Afrique Paisible et Prospère". Le fait que ce choix, se soit exprimé de façon unanime, est pour moi un élément de motivation supplémentaire a t'il conclu.

Roll Stephane Ngomat, est l'actuel Président de African Peace and Security Union (APSU), une organisation en charge entre autres du mécanisme d'alerte rapide, du rétablissement de la paix et de la médiation, de la consolidation de la paix et de la reconstruction post-conflit, du maintien de la paix, de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et de la promotion des agendas Jeunes et Femmes Paix et Sécurité.

Il à été Président du cluster Paix et Sécurité du Conseil Économique, Social et Culturel de l'Union Africaine (Union Africaine-ECOSOCC) de 2018 à 2022 en charge de l'anticipation, de la prévention, de la gestion et de la résolution des conflits ; de la consolidation de la paix , la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent, l'utilisation des enfants soldats ainsi que la prolifération illicites d'armes légère et de petit calibre en autres.

À ce titre, il a été membre du comité de pilotage de l'Union Africaine sur la Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS) et le point focal du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine (CPS-UA) sur l'opérationnalisation de la formule de Livingstone.

De 2017 à 2018, il fut représentant du Gabon à l'Union Africaine-ECOSOCC et membre du cluster Affaires Politiques œuvrant dans les domaines de la Bonne Gouvernance, des Droits de l'Homme, des Institutions Électorales et des Affaires Humanitaires. Il est observateur electoral de l'union Africaine dans de nombreux pays Africains. Et fut secretaire general de l'Association des etudiants Gabon de Johannesburg en 2014.