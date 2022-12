Congo-Brazzaville: Municipalité - Des solutions pour renforcer les capacités financières et fiscales des mairies

L'audit financier des municipalités de Brazzaville et Pointe-Noire, que vient de réaliser le cabinet international Idea consult, a proposé une série de solutions en vue de restaurer l'autonomie financière des collectivités locales au Congo.

L'étude suggère, par exemple, l'amélioration des impôts locaux, la souscription aux emprunts garantis par l'État congolais, l'implication de la société civile locale.

Présentée aux élus locaux de la ville capitale le 20 décembre, l'étude vise à améliorer la collecte des recettes municipales et à rationaliser les dépenses des mairies. La difficulté observée sur le terrain, a expliqué Lotfi Maslah, l'un des rédacteurs du rapport d'audit, est que le processus de décentralisation en cours dans le pays semble aller de pair avec la perte de la capacité financière et fiscale des collectivités locales.

L'une des solutions consistera à renforcer les compétences des autorités locales pour permettre une meilleure organisation de la gestion municipale de façon à accroître les recettes locales, à travers la mise en valeur du patrimoine existant (loisirs, marchés, routes). " L'audit financier a pour objectif de déterminer, avec les responsables municipaux, les capacités financières existantes, potentielles de chaque ville et nécessaires pour réaliser les investissements sur l'entretien du patrimoine infrastructurel et immatériel, et pour déterminer le montant des investissements du contrat État-Commune ", a signifié Lotfi Maslah.

Cet expert en urbanisme et aménagement du territoire fait partie d'une équipe de consultants mandatés par l'État congolais et la Banque mondiale, pour réaliser le " Rapport d'audit urbain, organisationnel et financier des municipalités de Brazzaville et Pointe-Noire ". L'étude s'inscrit dans le cadre du Projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires, qui est presque à terme et sera remplacé par un nouveau projet quinquennal dédié au renforcement des capacités de gestion municipale.

Le futur projet en discussion va accompagner les collectivités locales dans l'analyse des capacités financières, selon les nomenclatures budgétaires des communes. La mise en œuvre du programme va conduire l'état des lieux de la gestion communale qui devrait renseigner sur la capacité de recouvrement et d'autonomie financière des mairies, ainsi que leur niveau de solvabilité. L'établissement de cette situation devrait permettre d'analyser les aspects relatifs à l'équilibre financier, la capacité d'épargne et les ratios de situation financière.

En ce qui concerne la rationalisation des dépenses des communes, les experts recommandent que les dépenses soient orientées prioritairement vers les besoins de la population locale, en passant par la régie, la délégation à l'entreprise ou la prise en charge par la population.