Congo-Brazzaville: Kouilou et Pointe-Noire - Des malfaiteurs présentés à la presse

Le commandement territorial de la police judiciaire du Kouilou et de Pointe-Noire, que dirige le colonel de police Edgard Brice Sosthene Malanda, a présenté le 21 décembre deux groupes de malfrats, responsables de cyber criminalité et de recel de divers objets volés.

Composé des sujets des deux Congo, d'un Ougandais, un Angolais et un Ivoirien, le groupe des présumés malfaiteurs responsables de la cyber attaque bancaire est constitué d'Augustin Mangata (Alias ya Nzambi), Francisco Combo, Josephiel Kikassa Malanda, Willy Funua, Balier Zere et Alexandre Coulibaly en fuite.

Edifiant la presse sur le mode opératoire de ces malfrats, le colonel de police Edgard Brice Sosthene Malanda a expliqué qu'il s'agit d'une organisation criminelle transnationale composée des informaticiens qui opèrent souvent les jours de week-end, en l'absence du personnel de la banque. Le commandement territorial des forces de police du Kouilou et de Pointe-Noire a été informé d'un cas de cyber attaque conçu et arrivé à maturité en vue de la soustraction frauduleuse d'une importante somme d'argent à la banque Crédit du Congo, installée sur l'étendue du territoire national.

"Le mode opératoire de ces derniers comprend diverses phases, dont la première consiste à envoyer à la banque un mail piégé après ouverture des comptes des membres du groupe à la banque et l'obtention des cartes monétiques. Ainsi, dès ouverture de ce mail par la banque, les membres du groupe prennent automatiquement le contrôle du système de gestion, en introduisant des nouvelles informations leur permettant de lever le verrou sur le plafond des retraits d'argent journaliers fixé par la banque à travers les distributeurs automatiques de billets. En suite, la deuxième étape consiste à créditer en millions de FCFA les comptes des membres du groupe avant la distribution des cartes monétiques et le retrait des fonds à travers divers distributeurs de billets ", a-t-il expliqué.

En plus de ce groupe, le commandement territorial de la police judiciaire au Kouilou et à Pointe-Noire a présenté un autre présumé d'association des malfaiteurs et recel des objets volés composé des Maliens, Camerounais, Congolais dont Mohamed Doukara, Sylla Cheickna, Mangala Magassa, Durch Ekaba, Goma du Ciel Kany et Thierry Kouetche Tefo.

Ces personnes reçoivent en toute conscience le butin composé de téléphones, tablettes, ordinateurs et autres provenant des différents délits et crimes. Pour mieux jouir de ces objets, ils changent les numéros de séries de ces articles et s'intéressent surtout aux outils ou appareils de nouvelle technologie de communication. " Le recel est le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, de dissimuler ou de transmettre le produit d'un crime ou d'un délit . Tous ces présumés malfaiteurs seront présentés au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire pour toutes les fins que ce dernier jugera utiles ", a-t-il déclaré.