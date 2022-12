Congo-Kinshasa: Nations unies - Les contraintes sur l'exportation d'armes vers le pays enfin levées

L'Organisation des Nations unies (ONU) a amendé, le 20 décembre, le régime de sanctions et levé l'obligation de notification des exportateurs de matériel militaire lorsqu'ils fournissent Kinshasa en armes.

Au lendemain de la fin de la procédure de notifications en cas d'achat d'armes et des matériels militaires par la République démocratique du Congo (RDC) votée par le Conseil de sécurité, une proposition française, la secrétaire d'État française Chrysoula Zacharopoulou a rencontré, le 21 décembre, à la Cité de l'Union africaine le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À sa sortie de l'audience, la diplomate hexagonale a déclaré que la France a défendu et défendra toujours la RDC. Paris a condamné le soutien apporté par Kigali au M23 et s'est investi pour que le régime de notification qui liait les fournisseurs d'armes à la RDC soit levé.

L'officielle française a réaffirmé l'amitié entre la France et la RDC. La situation sécuritaire dans la partie est du Congo et le partenariat entre les deux pays dans plusieurs domaines étaient également au menu des entretiens. Outre le message clair adressé à Kagame, la France, via sa secrétaire d'État, exige au M23 l'arrêt immédiat des combats.

La France, a-t-elle ajouté, soutient également la médiation de l'Angola et du Kenya, et a la responsabilité de proposer des résolutions et déclarations relatives à la situation en RDC au Conseil de sécurité de l'ONU. Paris et Kinshasa se nourrissent, par ailleurs, d'un lien privilégié fondé dans le cadre de la Francophonie, a-t-elle conclu.

Une vraie victoire donc pour Kinshasa quand bien même elle a dû céder à un léger compromis, à savoir rédiger un rapport régulier décrivant ses besoins en armes et ses efforts de gestion du parc aussi, à en croire des sources au faîte du dossier. Rappelons que la RDC est le plus grand pays francophone du monde en nombre de locuteurs de la langue de Voltaire.