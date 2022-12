Congo-Brazzaville: Médias - Les programmes de Vox TV suspendus

Dans une déclaration rendue publique le 21 décembre à Brazzaville, les hauts conseillers du Conseil supérieur de la liberté de communication (CSLC), réunis en collège des membres, ont approuvé la décision suspendant, à titre conservatoire, les programmes de la chaîne privée Vox TV, pour diffusion, en boucle, d'informations de nature à troubler l'ordre public.

Selon la déclaration, cette décision qui prend effet à compter de ce jour et qui sera notifiée à la direction générale de la chaÏne concernée sera soumise aux procédures règlementaires du CSLC pour être examinée quant au fond par le collège des membres.

Notons que parmi les missions du CSLC, il y a, entre autres, le fait de garantir aux citoyens le libre accès à l'information et à la communication ; suivre les médias et assurer leur protection contre les menaces et les entraves dans l'exercice de leur fonction d'information libre et complète ; favoriser la libre concurrence et l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion ; veiller à la qualité du contenu et à la diversité des programmes audiovisuels, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ;...