Afrique Centrale: ARTs plastiques - Des peintres des deux Congo exposent au musée Cercle africain

Le vernissage de la quatrième édition salon de peinture du Congo a eu lieu le 20 décembre au musée Cercle africain en présence d'Evelyne Tchichelle, présidente du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire et présidente de la Fondation du musée Cercle africain, de plusieurs personnalités et autorités de de la ville.

Trente et un artistes peintres prennent part à la quatrième édition qui se tient sur le thème " Peinture et histoire ", au nombre desquels figurent vingt-trois de Brazzaville et Pointe-Noire pour cent quarante et un tableaux. Sept anciens artistes peintres de l'Académie des Beaux-arts de Kinshasa sont également présents à l'exposition pour trente-six tableaux, soit un total de cent soixante-dix tableaux exposés.

" Les œuvres ici présentées révèlent la finesse du travail de nos artistes et nous offrent un voyage stylistique qui enchante notre esprit ", a dit Alphonse Chardin Nkala, président du comité culturel du musée Cercle africain. " Le salon de peinture du Congo est devenu l'un des événements majeurs de la ville de Pointe-Noire. Notre souhait le plus ardent est qu'il devienne un marché incontournable de la peinture au Congo et en Afrique centrale ", a-t-il ajouté.

Selon Marie Sambay, présidente de la Fondation Maono de la République démocratique du Congo, " Cette date est marquante pour l'art et la culture de l'Afrique, notamment de nos deux pays qui établissent ainsi un pont entre nos deux peuples à travers cette activité. Réunir les artistes peintres des deux Congo est à la fois un plaisir et un motif de fierté pour chacun de nous ".

Un motif de satisfaction aussi exprimé par le peintre congolais Ange Luttera Nzaou, qui, au nom de tous les peintres, a dit: " Deux pays frères unissent leur talent afin qu'ils puissent mettre au service de tous des œuvres de qualité. Nos osons croire qu'à travers ce voyage de couleurs, de formes, de lumière, d'étonnement, vous saurez nous accompagner".

Le salon de peinture du Congo est un événement qui fait de Pointe-Noire une ville culturelle et touristique. Depuis plus de quatre ans, le musée Cercle africain essaie de perpétuer cette tradition en réunissant pendant un mois les peintres du Congo. Cette année, l'invité spécial est la République démocratique du Congo qui, par le biais de ses peintres, s'est associé à la fête de la peinture.

" Peintre et histoire ", le thème de cette édition est on ne pleut plus révélateur en ce qu'il nous arrime tous à l'histoire de notre ville qui vient de franchir le rubican de son premier centenaire avec au menu le lancement par le chef de l'Etat des travaux du centenaire couplés à la municipalisation additionnelle accélérée ", a dit Evelyne Tchichelle en ouvrant le salon.

Cette quatrième édition du salon de peinture du Congo va baisser ses rideaux le 20 janvier 2023 avec comme souhait qu'une bonne partie de tableaux soit achetée par les visiteurs, les collectionneurs des objets d'arts et les internautes via le paiement en ligne, espèrent les artistes et les organisateurs.