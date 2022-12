Mali: Inquiétude une semaine après la disparition du militant Ousmane Makadji

Au Mali, le coordinateur de deux organisations de la société civile, Mali dambé en marche et l'Aderci (Alliance pour le développement et le renforcement de la cohabitation d'ici et d'ailleurs), Ousmane Makadji, a disparu depuis le jeudi 15 décembre.

À la tête de deux organisations qui travaillent conjointement pour dénoncer, notamment, les difficultés économiques quotidiennes des Maliens, Ousmane Makadji préparait justement un évènement sur ce thème lorsqu'il a disparu le 15 décembre dernier.

" Notre camarade de lutte a disparu il y a une semaine, nous avons beaucoup de soucis par rapport à sa disparition ", déplore Modibo Keita, porte-parole des mouvements Mali dambé en marche et Aderci. " Nous ne savons pas exactement où il se trouve, ni qui l'a enlevé. Nous demandons aux autorités de la Transition de tout faire pour que notre camarade de lutte puisse revenir sain et sauf dans sa famille et continuer de mener les activités avec nous ", ajoute-t-il.

Le militant Ousmane Makadji venait de participer à une réunion des deux organisations de la société civile dont il est le coordinateur lorsqu'il a été enlevé, aux environs de 20h, alors qu'il sortait de chez lui pour faire une course. " Nous organisions une conférence de presse pour essayer d'alerter l'opinion publique et d'alerter les membres de la Transition sur la cherté de la vie et sur l'isolement du pays. Nous ne sommes pas là pour déstabiliser le pays, nous sommes là juste pour alerter ", rappelle M. Keita.