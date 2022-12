Algérie: Le Président Tebboune distingué par la Coalition mondiale pour El-Qods et la Palestine

ISTANBUL — Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a été distingué mercredi par la Coalition mondiale pour El-Qods et la Palestine (GCQP) à l'ouverture de son 13e congrès tenu à Istanbul en Turquie, en reconnaissance du rôle de l'Algérie dans l'unification des rangs palestiniens ainsi que ses efforts inlassables dans le soutien à la Palestine outre la mobilisation du soutien arabe et international en faveur de cette cause.

Le trophée de cette distinction a été reçu par le recteur de Djamaâ El-Djazaïr, Mohamed Maâmoun Al Kacimi en présence du consul général d'Algérie à Istanbul, Abdelghani Amara.

La Conférence mondiale des visiteurs de Bayt Al Maqdis, organisée sous le slogan "Alliés pour sa libération", en collaboration avec l'Association Al-Baraka pour l'action humanitaire, se tient en présence de plus de 500 participants issus de 67 pays en plus de dirigeants et de chefs de mouvements, d'instances et d'établissements dans le monde islamique et nombre de penseurs et de savants.

De son côté, le vice président de la GCQP, président de l'association Al-Baraka, Ahmed Ibrahimi, a affirmé que "l'Algérie a pris une position claire en rejetant le crime de normalisation, la cause palestinienne étant une cause centrale pour l'Algérie".

"Le Congrès se tient dans une conjoncture favorable et des mutations positives à l'intérieur et à l'extérieur de la Palestine, la première étant la réalité de l'acte de résistance", a-t-il souligné.

Une réalité traduite par "le rejet, on ne peut plus clair, tant par les paroles que par les actes, des partisans de la normalisation par tous les pays de la région", a-t-il soutenu.

Dans une allocution prononcée lors de la séance d'ouverture, M. Hammam a démontré que les congressistes mais aussi les peuples étaient appelés à "apporter leur contribution en faveur de la résistance du peuple palestinien et à participer à sa libération de l'occupation et à sa délivrance de l'injustice qu'il subit, de manière à lui permettre de regagner son pays".

Pour sa part, le SG de l'Union internationale des Oulémas musulmans (UIOM), Ali Mahieddine Al Kara Daghi a averti que "l'inertie des peuples musulmans et des institutions officielles concernées par la mosquée d'Al-Aqsa nuit plus à la cause que les agissements des gouvernements extrémistes d'occupation", appelant à l'impératif d'"inculquer l'amour de la cause palestinienne à nos jeunes et à nos enfants".