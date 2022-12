Algérie: Le terroriste Arkoub El Djilali se dit convaincu que les résidus des groupes terroristes sont en voie de disparition

ALGER — Le terroriste Arkoub El Djilali, alias "Al-Nouass" qui s'est rendu aux services de sécurité relevant de l'Armée nationale populaire (ANP), a affirmé que les groupes terroristes "sont en voie de disparition", appelant les résidus de ces groupes "à mettre fin à l'effusion de sang et à préserver les Algériens".

Dans des aveux diffusés mercredi par la télévision publique, le terroriste "Al-Nouass" né en 1970 a fait part de "son regret" d'avoir rejoint les groupes terroristes, appelant les derniers résidus du terrorisme à "mettre fin à l'effusion de sang et à préserver les Algériens" et à se repentir, se disant convaincu que ces résidus du terrorisme "sont en voie de disparition".

Le terroriste a affirmé avoir pris la décision de se rendre après avoir écouté les aveux du mufti général des groupes terroristes, Leslous Madani, capturé il y a quelques mois dans la wilaya de Skikda, lequel avait appelé ceux qui restent des résidus du terrorisme à revenir au droit chemin et à se rendre aux services de l'ANP.

Il s'est dit revivre à nouveau après sa reddition, d'autant qu'il a emprunté des années durant cette voie contre sa volonté, affirmant être arrivé à un stade où il fallait arrêter les actes terroristes.

Il s'est adressé particulièrement aux terroristes Abdelkader Titaouine, dit "Abou El Banat", Mohamed Al Chafai dit "Hamza", et Ighil dit "Abou Soumia", pour les exhorter à se rendre.

"Je vous assure que je ne suis sous aucune pression. Vous me connaissez bien et vous savez que je ne vous trahirai pas. Je vous garantis que vous serez correctement traité. Revenez à la raison et abandonnez ce que vous avez entrepris", a-t-il déclaré.

"Les résidus du terrorisme sont parfaitement conscients que tout est terminé et qu'ils sont face à une impasse", a-t-il ajouté, soulignant que ces éléments "doivent d'abord se préserver et mettre un terme à l'effusion de sang des Algériens", entreprise à laquelle "l'Armée nationale populaire (ANP) s'emploie".

Le terroriste Arkoub a rejoint les groupes armés en 1996, en prenant attache avec les terroristes Abdelkader Saoual et Salim Abdelkader dit "Abou Dhir". Il a rejoint ensuite le "bataillon Al Rabania" relevant du groupe "Jound Othmân Ibn Affân" sous la direction du terroriste Saoual, et qui activait à travers l'axe Khemis Miliana et Tissemsilt.

Le terroriste Akroub a évoqué l'activité terroriste du dénommé Lysir Lakhdar dit "Abou Zakaria", qui a commis de nombreux actes terroristes (assassinat, vol et agression des personnes), révélant la mort de son frère, lequel a été tué en 2006 et qui avait, à son tour, rejoint les groupes terroristes en activant sous la supervision du dénommé "Abou Zakaria".

Il a dévoilé, par ailleurs, les détails de plusieurs actions d'enlèvement de citoyens pour des demandes de rançons pratiquées en raison du déficit en ressources financières dont pâtissaient les groupes armés.

Ces groupes se sont tournés vers les enlèvements en raison de "la politique et la stratégie fermes menées par les forces de l'ANP, ayant imposé un encerclement et un blocus sur tous les mouvements des groupes", a-t-il expliqué.

L'encerclement imposé par les forces de l'ANP a contraint les groupes à se déplacer constamment d'un endroit à un autre, et à voler les récoltes pour assurer leur nourriture, les poussant parfois à dérober "la nourriture destinée aux chiens de garde".

Le terroriste a conclu ses aveux en affirmant "regretter pour le passé. Je réitère à tous ceux qui sont encore dans les montagnes que je ne suis sous aucune pression. Je vous appelle à faire preuve de bon sens. Vous savez très bien, tout autant que moi, que vous avez atteint un stade de non-retour".