Algérie: Goudjil reçoit les membres de la mission d'information de la commission de la santé dépêchée dans la wilaya de Tiaret

ALGER — Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, a reçu mercredi les membres de la mission d'information de la commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la solidarité nationale dépêchée dans la wilaya de Tiaret, indique un communiqué du Conseil.

La mission "a évalué le travail et le fonctionnement de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) de la wilaya de Tiaret du 19 au 20 décembre 2022, et présenté à M. Goudjil un rapport, ainsi que la conclusion et les résultats du constat effectué sur place", ajoute la même source.

A cette occasion, le président du Conseil de la nation a affirmé "l'importance des missions d'information dans la consécration du rôle de l'autorité de contrôle du Conseil de la nation, garantit par la Constitution, pour cerner les lacunes et écouter les préoccupations des citoyens, et partant les soumettre aux autorités de tutelle pour leur traitement en temps réel, et ce dans le cadre de la coordination et de la complémentarité entre les instances exécutives et législatives pour servir l'intérêt général et asseoir les fondements de l'Algérie nouvelle, décidés par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".