Congo-Kinshasa: 9ème Conférence des Gouverneurs, Mbandaka - Félix Tshisekedi donne le go aujourd'hui

La 9ème Conférence des Gouverneurs de province de toute la République démocratique du Congo s'ouvre aujourd'hui à Mbandaka, Chef-lieu de province de l'Equateur.

C'est le Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va personnellement en donner le go et présidera les travaux qui vont se clôturer demain, vendredi 23 décembre 2022. "Le programme de développement local des 145 territoires : Renforcer l'autorité de l'Etat pour relancer l'économie des Provinces" est le thème choisi pour cette 9ème session de la grand-messe des Chefs d'exécutifs provinciaux. Le Premier ministre, Jean-Michel SamaLukondeKyenge, et quelques membres du Gouvernement dont Daniel Aselo, Ministre en charge de l'intérieur et Sécurité, Jean-Lucien BussaTongba, Ministre du Commerce extérieur, tous présents à Mbandaka, seront également de la partie.

Félix Tshisekedi appelle à l'unité et au patriotisme

Pour sa première itinérance en terre équatorienne, le Chef de l'Etat n'a boudé aucun plaisir de recueillir les doléances de ses compatriotes de cette partie du pays. C'est au terrain de la maison communale de Wangata qu'il a tenu un meeting devant une marée humaine pour témoigner de l'attention qu'il accorde à sa population de l'ex coquilathville. Dans son discours de circonstance, il a martelé sur trois points essentiels. Il a d'abord dénoncé de vive voix l'attitude belliqueuse du Rwanda qui agresse la RDC sous couvert du M23, saluant au passage des avancées diplomatiques déjà engrangées et qui vont dans le sens du retrait effectif de tous les infâmes.

C'est ainsi qu'il a, ensuite, appelé lesmbandakaises et mbandakais à l'unité et à la cohésion nationales avant de lancer, enfin, un appel pressant à l'enrôlement massif de la population, dès ce samedi 24 décembre 2022, date du lancement de cette opération préélectorale dans la zone Ouest du pays. Il a promis de prêcher par l'exemple, en s'enrôlant dès les premières heures de l'opération sur place dans la capitale de la province de l'Equateur, avant de regagner Kinshasa.

Un temps fort de ce meeting historique, c'est la prise de parole de quelques habitants à qui le Chef de l'État a prêté une oreille attentive pour se faire une idée concrète de la situation actuelle de leur ville. L'eau, l'électricité et les infrastructures constituent le S.O.S lancé au Président Tshisekedi, qui a pris le ferme engagement de répondre favorablement aux attentes de cette population dans les jours à venir, dès le premier trimestre de 2023, à travers notamment le démarrage de la deuxième phase du programme de développement à la base de 145 territoires. Dans le même sens, le premier citoyen de la République a réaffirmé son vœu de doter Mbandaka des infrastructures modernes, annonçant dans la foulée la construction d'une université répondant aux normes internationales pour permettre à la jeunesse de se former et se forger dans de très bonnes conditions.

" Si j'avais tenu que la Conférence des gouverneurs soit organisée à Mbandaka, c'était pour me rendre compte des problèmes qui se posent et chercher des voies et moyens pour les solutionner. (... ), je vous annonce qu'il sera construit, ici à Mbandaka, une université moderne qui n'aura rien à envier à des grandes universités à travers le monde ", a-t-il rassuré, tout en demandant au Gouverneur Bobo BolokoBolumbu de jouer à la sentinelle de sa vision d'améliorer les conditions de vie la population mbandakaise.