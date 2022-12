Congo-Kinshasa: En perspective des élections 2023, CODEP - Le Député Simon Mulamba invite les jeunes de son parti à s'enrôler massivement

Tous les protagonistes affûtent les armes afin de remporter les prochaines joutes électorales. Ce faisant, le député national Simon MputuMulamba, président National du parti politique Convention Démocratique du Peuple (CODEP) a invité, mardi 20 décembre 2022, les jeunes de son parti politique à s'enrôler massivement et d'afficher les ambitions de participer activement à travers leurs candidatures, aux échéances électorales qui pointent à l'horizon. Il l'a fait savoir au cours d'une matinée politique organisée par la ligue des jeunes de son parti, la CODEP, en présence du Secrétaire général Valentin Vangi.

Les structures (ligue des jeunes, ligues des femmes et l'Interfédéral de Kinshasa de ce parti) ont fait des déclarations de soutien au Président de la République, aux Institutions du pays, aux FARDC et à leur Président National. Dans son mot d'encouragement, le député national Simon Malamba a donné quelques instructions devant permettre aux jeunes de s'approprier de ces élections.

"Je vous encourage d'avoir des grandes ambitions. Je voudrais que Kinshasa puisse me présenter les candidats valables au niveau national, provincial et autre. Ceux qui ont des ambitions commencent par les présenter aux niveaux des structures respectives du parti et ses dernières vont les centraliser et envoyer au Secrétariat Général.

Mais, avant de prétendre être candidat, nous devons nous faire enrôler massivement. Sensibilisons tous pour l'enrôlement. Dans moins d'une semaine, Kinshasa va commencer le processus d'enrôlement. Donc, chacun des prétendants doit sensibiliser au niveau de sa base pour avoir le maximum d'enrôlés possible", a-t-il précisé. A l'en croire, c'est très important de se tenir prêt pour rafler la majorité au parlement.

"Nous, nous tendons vers notre retraite. Nous sommes obligés de vous soutenir puisque vous allez nous remplacer demain. Je vous encourage à avoir des grandes ambitions", poursuit-il.

En outre, Simon Malamba a appelé les membres de son parti à soutenir sans relâche, le Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour un second mandat. Il a, pour ce faire, peint un tableau plutôt positif du bilan de de Félix Tshisekedi. Il illustre par le budget central du pays qui est passé de 4 à plus de 16 milliards USD, la réussite après plus de 18 ans de la levée de la notification par le Conseil de sécurité de l'ONU sur l'achat d'armes, la gratuité de l'enseignement, la création de la société "Transacademia" pour le transport des étudiants, la hausse des salaires de fonctionnaires et agents publics de l'Etat, le projet 145 territoires, la réforme et la restructuration de l'armée et la police, etc.

D'emblée, il sied de noter que les jeunes ont remercié Simon MputuMulamba, leur Président National pour avoir cru en eux et lui promettent " soutien indéfectible " à lui et au Chef de l'État.