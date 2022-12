Congo-Kinshasa: Miba - Le torchon brûle entre le DG a.i et le DF !

L'instabilité qui règne depuis plusieurs mois maintenant à la Société Minière de BAKWANGA, MIBA SA en sigle, préoccupe au plus haut point des congolais qui ne jurent que par la relance de cette société.

Parmi eux, certains acteurs politiques, les opérateurs économiques de la province du Kasaï-Oriental. Ceci, pour le bien-être, d'une part, des employés MIBA SA, ayant déjà enregistré plusieurs années d'arriérés, et d'autre part, les populations du Grand Kasaï.

La trahison au sein du comité de Gestion de la MIBA

Dans sa correspondance adressée à Monsieur l'Administrateur Directeur Général a.i ayant recueilli plus de huit signatures, l'intersyndicale nationale de la MIBA SA considère de haute trahison les déclarations tenues lors d'une réunion au cabinet du ministre des finances par le directeur financier de cette entreprise dont le DG et le PCA n'étaient pas conviés, pourtant présents à Kinshasa.

Cette rencontre, principalement axée sur la situation chaotique régnant au sein de la MIBA SA, avait pour objectif de préparer un entretien avec le chef de l'État et certains animateurs politiques. Y avaient pris part, l'honorable député national Serge Kasanda, SERKAS, élu de Mbuji-Mayi ; le banc syndical MIBA SA, les investisseurs potentiels. La MIBA y était représentée par son directeur des finances suite à une prétendue indisponibilité de messieurs le PCA et le DG a.i, pourtant présents à Kinshasa.

L'intersyndicale nationale de la MIBA considère les déclarations du DF comme un acte de haute trahison et d'usurpation de pouvoir, selon lesquelles "la direction générale actuelle n'est pas en mesure de gérer les fonds pour une éventuelle relance de la MIBA. Et qu'en cas de besoin, un nouveau comité devrait être mis en place ".

Le DG a.i et le DF en guerre ouverte

Dans la correspondance adressée au DF par le DG ai, révélée par l'intersyndicale nationale de la MIBA SA, il y est demandé au DF de donner la date et l'heure en ce qui concerne l'éventuelle invitation du Ministre des finances étant donné que le DG a.i affirme n'avoir jamais été informé, ni reçu d'invitation et, encore moins, y mandaté son DF.

En plus, plusieurs questions sont soulevées dans cette demande d'explication parmi lesquelles pourquoi n'avoir pas tenu informé la direction générale de l'invitation par le Ministre des Finances à une séance de travail concernant le dossier CNSS, dès lors que nous étions sur place à Kinshasa ? Même s'il s'agissait d'une réunion informelle, pourquoi n'avoir pas fait rapport écrit à l'issue de ladite réunion ? Fournir la preuve du mandat reçu de la Direction Générale ou du Conseil d'Administration, ce, étant bien entendu que, conformément aux Statuts Harmonisés de l'Acte Uniforme de l'OHADA, c'est le Directeur Général qui gère au quotidien et qui peut engager la Société vis-à-vis de tiers.

Le DF de la MIBA appelé à démissionner

Après une analyse minutieuse des explications fournies par le directeur financier, l'intersyndicale nationale demande au DF de démissionner de ses fonctions par élégance pour haute trahison et usurpation des pouvoirs et aux membres du conseil d'administration de se saisir du dossier pour prendre toutes les dispositions appropriées afin d'épargner l'entreprise d'éventuelles situations désastreuses qui pourraient découler de son refus de s'assumer.

Pour l'intersyndicale, des déclarations de cette nature sont inappropriées au moment où les agents croupissent dans une misère noire pour non-exécution par le ministre des finances des instructions claires lui données par le chef de l'État.

Les syndicalistes passent à côté de leurs missions

Aimé Louis KayembeKaykong, l'un des partenaires économiques de la MIBA et natif de Mbuji-Mayi remet en question les responsabilités que les syndicalistes s'attribuent car cela ne fait pas partie de leurs missions. Il pense que les syndicalistes, au lieu de défendre les intérêts de l'entreprise, des travailleurs actifs et retraités, ils défendent malencontreusement les intérêts d'un individu, en voulant démettre le directeur des finances.

Notons que des milliers de travailleurs retraités survivent durant d'interminables années sans aucune assistance sociale ni indemnité d'attente. Ce qui devrait être la principale préoccupation du Banc syndical de l'entreprise. Malheureusement, les syndicalistes passent à côté de leur mission.

Une violation du Règlement intérieur de la MIBA SA

Ce partenaire de la MIBA soutient son argumentaire par l'article 235 du contrat du travail qui stipule que " les organisations des travailleurs ou d'employeur doivent s'abstenir de tout acte d'ingérence, des unes à l'égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration " . Cet article casse les démarches des syndicalistes pour faire tomber le DF, ça ne revient pas dans leurs attributions, toutes ces manigances doivent cesser.

Trop, c'est trop ! S"exclame d'un ton ferme, Aimé KAYEMBE KAYKONG.

Il alerte l'opinion, une fois de plus, sur le conflit explosif qui existerait entre le Directeur Financier et le DG a.i. Un conflit qui commence à prendre des allures inquiétantes.

Aimé Louis Kayembe dénonce les irrégularités

"Les syndicalistes sont partis à Kinshasa pendant plusieurs mois voir le Directeur Général de l'entreprise pour soi-disant plaider la cause des travailleurs, alors qu'ils avaient un autre plan, entre autres, entreprendre les démarches pour que le DG a.i soit maintenu et mettre dehors le directeur financier de la MIBA. Ce qui est grave, déplore-t-il. Le DG a.i aurait initié une cabale avec les syndicalistes, "Celle de désavouer le DF ". La démarche des syndicalistes est illégale. Ils n'ont pas qualité vu qu'ils étaient nommés sur proposition du ministre du Portefeuille et du ministre des mines de l'époque. Leur mandat serait-il indéfiniment extensible ?

En effet, le directeur financier de la MIBA crie à la rescousse et dénonce les plans machiavéliques du DG actuel pour faire sombrer la société. " En plus, il gère personnellement la caisse à distance, à partir de Kinshasa. Combien de fois a-t-il tenu les réunions du comité de direction parce qu'il est tous les temps en mission, il dirige la société par téléphone au lieu de rester au siège ", se plaint-il. Avant d'ajouter que "La bonne santé de la MIBA SA est notre préoccupation à tous. Une MIBA bien gérée produira des effets d'entrainement pour le développement du Grand Kasaï.

" Le DG se rend dans la capitale Kinshasa chaque mois pour demander les frais de fonctionnement de la MIBA ! Qu'en est-il du loyer provenant de la location des immeubles MIBA SA ? Existe-il tout un système de détournement d'argent ? Est-ce la pomme de discorde entre DG a.i et DF ? L'opinion publique se rappelle qu'ils étaient ensemble dans leur comité de gestion de l'époque, qui a vu le directeur technique être débarqué ! Et là, on utilise la voie politique pour être maintenu à tout prix !