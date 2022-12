Soudan: Délégation du Haut Comité militaire conjoint des arrangements sécuritaires se rend à El Fasher

El Fasher — Le membre du Haut Comité militaire conjoint des arrangements de sécurité, Lieutenant Général Saeed Yusif Mahel, a indiqué que le comité continuait à mettre en œuvre des programmes pour compléter la formation et l'entraînement des forces de sécurité et la protection des civils au Darfour pour atteindre le nombre déterminé par l'accord de paix de Juba qui s'élève à (1.2000) personnes qui seront formées à égalité entre les forces régulières et les forces des mouvements de lutte armée signataires de l'accord.

Lt. Général Mahel, qui est arrivé à El Fasher hier à la tête de la délégation du comité, a ajouté lors de son discours au premier groupe des forces de sécurité et de la protection des civils au Darfour, récemment gradué et sont actuellement en cours de formation sur un certain nombre de programmes liés à leurs domaines de travail,

la visite de la délégation à El Fasher avait pour but d'inspecter les dernières étapes des opérations de formation du premier groupe, dont il a indiqué qu'il était arrivé trop tard pour le déploiement sur le terrain, exprimant l'espoir que les opérations de déploiement seraient complétées au début de la nouvelle année afin que les forces puissent remplir leurs fonctions de maintien de la sécurité et de protection des civils.

Il a annoncé le début de la préparation par le comité des arrangements nécessaires pour accueillir le deuxième groupe de forces de sécurité dans le camp d'entraînement militaire de Dumaiya dans l'Etat du Sud Darfour au cours de la période à venir, indiquant que le nouveau goupe sera composé de (2,500) personnes qui seront formées sur toutes les bases militaires et juridiques afin qu'elles puissent accomplir les tâches qui lui sont assignées de manière professionnelle.

Il a affirmé la dépendance du peuple Soudanais sur les forces de sécurité et la protection des civils au Darfour pour être en mesure de mettre fin à tous les problèmes de sécurité que Darfour a connu au cours des dernières années, y compris les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs, et le désarmement afin qu'il reste seulement dans les mains des forces régulières, soulignant la nécessité pour Darfour de revenir à son ancienne sécurité, la stabilité et le développement afin que ses grandes ressources ont bénéficié, et exporté vers le monde, "C'est la concurrence que nous voulons entre les régions", a-t-il ajouté.

Pour sa part, le membre du Haut Comité militaire conjoint des arrangements de sécurité, la piste de Darfour, chef du département de l'information et des relations publiques, général de brigade Mohamed Al-Murtada Sheikh Abdullah, a déclaré que la visite de la délégation du comité à El Fasher, qui dure pour trois jours, vise à participer aux programmes de formation pour les forces de sécurité et de mettre en œuvre la protection des civils au Darfour, en coordination et en coopération avec le Centre Africain d'études et de gouvernance et l'équipe national des Nations unies, car il s'agit de la première participation élargie à ce programme après la signature de l'accord-cadre politique, afin de soutenir la paix à travers la piste de Darfour.

Il a ajouté que la visite vise également à mettre en œuvre le plan de liaison et de mise en réseau des médias à travers l'établissement d'une unité médiatique intégrée pour les arrangements de sécurité dans l'État du Nord Darfour, afin d'activer le travail médiatique des arrangements sécuritaires.