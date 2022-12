Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 Décembre 2022

Burkina : Affaire Wagner - Une délégation ghanéenne à Ouagadougou

Le président ghanéen, Nana Akufo Addo avait accusé le Burkina d'avoir fait appel à la société paramilitaire privée russe, Wagner, contre une mine dans le sud du pays.Le ministre ghanéen de la Sécurité nationale, Albert Kan Dapaah, a conduit une délégation d'officiels à Ouagadougou, a appris APA ce mercredi 21 décembre 2022 de sources concordantes.

Arrivée tôt ce matin, la délégation est composée de près d'une dizaine de personnalités dont le général Francis Adu-Amanfoh, Conseiller spécial du président ghanéen sur l'Initiative d'Accra, le chef d'état-major de l'armée du Ghana et des diplomates. « C'est certainement pour raffermir les liens de coopération et dissiper les zones d'ombre dans les liens de coopération, suite aux échanges de coups de gueule de la semaine, afin de présenter des excuses officielles », a affirmé Apa, un porte-parole du ministère burkinabè des Affaires étrangères.

Côte d'Ivoire : Rente viagère de Gbagbo - Elle sera payée avant fin 2022

Selon Apa, le chef de l'Etat Alassane Ouattara avait demandé qu'il soit procédé au dégel du compte de l'ancien président ivoirien en vue du paiement de ses arriérés de rente viagère.« Cette rente viagère sera payée au cours de ce mois de décembre, avant la fin de l'année », a assuré ce mercredi 21 décembre 2022 le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Coulibaly, à l'issue d'un Conseil des ministres à la présidence de la République. A la tête de son nouveau parti, le Ppa-CI, il participe depuis lors à la vie politique du pays

Mali : Économie - Bamako mobilise 123,310 Milliards de Fcfa sur le marché financier

Le Ministre de l'Economie et des Finances a l'honneur d'informer le public de la clôture de l'emprunt obligataire << Etat du Mali 6,30% 2022-2032 et Etat du Mali 6,20% 2022-2029». L'opération a été réalisée par la SGI-Mali, arrangeur et Chef de file du syndicat de placement, avec comme co-chefs de file: Sgi Benin et SGI Togo.Cet emprunt obligataire, lancé le 21 novembre 2022 sur le marché financier de l'UMOA, pour un montant de 120 milliards Fcfa a été clôturé le 02 décembre 2022.

Il est reparti en deux tranches : Tranche A pour un montant de 70 milliards de francs Cfca au taux de 6,30%, avec une maturité de 10 ans ;Tranche B pour un montant de 50 milliards de francs Cfa au taux de 6,20%, avec une maturité de 7 ans. Ladite opération a permis au Trésor Public du Mali de mobiliser cent vingt-trois milliards trois cent dix millions (123,310 milliards Fcfa ) soit un taux de souscription de près de 103%.(Source : abamako.com)

Niger : Financement du développement- Le groupe de la Bad a décaissé environ 110 milliards Fcfa

Le groupe de la Banque Africaine de Développement (Bad) a décaissé environ 110 milliards de Fcfa au profit des différents secteurs au Niger sur un portefeuille de 549,4 milliards de Fcfa, a annoncé mardi 20 décembre le responsable pays de l'institution financière continentale, Dr John ANDRIANARISATA, s'exprimant au cours d'un déjeuner de presse.

Le Niger est le 2ème pays africain bénéficiaire en termes de volume des interventions du Fonds Africain de Développement (FAD), une des institutions du groupe dédiée aux pays dits fragiles, a informé Dr John ANDRIANARISATA, notant que l'enveloppe de la banque continentale de près de 550 milliards de FCFA concernent 19 projets dont 13 nationaux. Ces opérations concernent pour l'essentiel l'énergie (34%), les transports (30%), l'agriculture (25%). (Source : aniamey.com)

Guinée : Élections présidentielles - Sidya Touré risque gros

Sidya Touré, 77 ans, risque risque-t-il d'être écarté de la course à la prochaine présidentielle à cause de l'âge ? Non, si l'on en croit à un des acteurs ayant pris part à la rédaction du rapport du dialogue inclusif inter-guinéen.Selon notre source, pour la prochaine élection présidentielle, il n'y aura pas de limitation d'âge.( Source : africaguinee.com)

Tchad : Gestion de la Transition - Tamitah Djidingar écarté

Le Président de transition Mahamat Idriss Déby, désigne, par décret n°0130/pt/2022 du 20 décembre 2022, le chef de canton soumraï, Mahamat Nour Tchogou, membre du Conseil national de transition (Cnt) en remplacement de Tamitah Djidingar.Ex-président du Haut conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles (HCCACT) jusqu'à sa dissolution à l'issue du 2ème forum national inclusif, Tamitah Djidingar pourrait occuper la tête d'une institution dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. (Source : journal du Tchad)

Centrafrique : Affaire colis piégé - Le paquet provenait du Togo, l'expéditeur identifié

Le colis piégé dont l'explosion a blessé un représentant russe en Centrafrique vendredi, provenait du Togo et l'expéditeur a été identifié, selon les premiers éléments de l'enquête, a déclaré mardi à l'Afp le procureur de Bangui. La Russie a affirmé que l'un de ses représentants en Centrafrique avait été blessé vendredi à Bangui, la capitale, par l'explosion d'un colis piégé.

Une attaque que le chef du groupe paramilitaire russe Wagner avait immédiatement imputée à la France avant que Paris ne démente ces accusations. Le même jour, le ministère russe des Affaires étrangères avait évoqué un « acte criminel » visant à «nuire au développement des relations amicales» entre Moscou et Bangui, sans toutefois désigner de commanditaire présumé. (Source : Afp)

Gambie : Instabilité politique - Adama Barro visé par une tentative de coup d'État

Selon le communiqué du gouvernement de la Gambie, une tentative de coup d'Etat militaire a été déjouée ce mardi et quatre soldats ont été arrêtés. Le gouvernement de Adama Barrow explique que la situation est « totalement sous contrôle ». Des sources ont témoigné qu'un mouvement de soldats a été constaté autour du palais de Adama Barrow, mais aussi dans le centre de la capitale Banjul, le mardi soir. La présence des forces de l'ordre a nourri les rumeurs toute la nuit sur une tentative de coup de coup d'Etat, que le gouvernement gambien a confirmée le mercredi dernier (Source : senenews)

Cameroun : Amadou Vamoulké - « Personne n'est à l'abri d'une insécurité judiciaire »

Avant sa condamnation à 12 ans de prison ferme par le Tcs, l'ancien Dg de la Crtv a exprimé son sentiment de dépit et de profonde incompréhension. « Recevez mes salutations déférentes et cordiales, et soyez remerciés d'avance pour l'attention qu'il vous plaira de m'accorder en ce moment particulièrement important de ma vie, au terme d'un voyage judiciaire anormalement long, éprouvant et surréaliste.

Je crois que le temps des argumentations, juridiques, judiciaires ou simplement de logique pure est passé. Mesdames et Messieurs, Le septuagénaire que je suis – j'aurais 73 ans en Février prochain – voudrait plutôt partager avec vous le sentiment qui m'habite après toutes ces péripéties que j'ai vécues comme une véritable mise à mort – on dira à mort lente -, et je n'exagère pas », dit-il dans un courrier. (Source : journal du Cameroun)