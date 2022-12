Afrique: Le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe - " Notre objectif de voir une nation africaine remporter la coupe du monde de la FIFA est vivant et à portée de main "

Patrice Tlhopane Motsepe, the South African mining billionaire who has been elected president of the Confederation of African Football.

La Confédération Africaine de Football ("CAF") a confirmé que l'Afrique était inspirée par les performances de ses cinq représentants à la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022.

La CAF est particulièrement enthousiasmée par les victoires historiques du Maroc et sa qualification pour les demi-finales de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, ainsi que par les performances impressionnantes du Sénégal, du Cameroun, de la Tunisie et du Ghana.

Le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a déclaré : " Les 54 pays africains membres de la CAF sont extrêmement fiers et inspirés par les victoires et les succès des cinq nations qui ont représenté la CAF à la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022. Nous sommes particulièrement fiers de la qualification historique du Maroc pour les demi-finales de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. C'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde de la FIFA qu'une nation africaine arrive à ce stade de la compétition. Je tiens à exprimer notre profonde gratitude aux joueurs (Les Lions de l'Atlas), à l'équipe technique, à la Fédération Royale Marocaine de Football sous la direction exceptionnelle du Président Fouzi Lekjaa, au peuple marocain et à Son Altesse Royale le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Notre objectif de faire en sorte qu'une nation africaine remporte la Coupe du Monde de la FIFA est vivant et à portée de main ".

La CAF souhaite également remercier la FIFA et son Président Gianni Infantino ainsi que l'Emir du Qatar, Son Altesse Sheikh Tamin Bin Hamad Al Thani, le gouvernement et le peuple du Qatar pour avoir organisé et accueilli la meilleure Coupe du Monde de la FIFA.

Concernant le litige avec Lagardère, la CAF confirme que ce litige a été résolu à l'amiable et à la satisfaction des deux parties. Le contenu de l'accord de règlement est confidentiel et la CAF respecte cette confidentialité.

Le Président Motsepe a ajouté : "Nous faisons des progrès significatifs pour que le football africain soit autosuffisant et compétitif au niveau mondial. Cela se reflète en partie par les performances exceptionnelles du Maroc, du Sénégal, du Cameroun, de la Tunisie et du Ghana à la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022. Nous continuerons à investir dans le football scolaire, les académies de jeunes garçons et filles, et les infrastructures et installations de football. La CAF s'engage également à améliorer la qualité des formateurs, des entraîneurs, des arbitres et du football dans chacune des 54 associations membres de la CAF. La mise en œuvre des meilleures pratiques mondiales en matière de gouvernance, d'audit et d'administration porte ses fruits et des discussions mutuellement bénéfiques ont lieu avec nos sponsors, partenaires et investisseurs financiers. Nous progressons également dans le dossier de la Super League africaine et des annonces à ce sujet seront faites en temps voulu ".

Il a poursuivi: " Nous continuerons à utiliser le football comme un outil pour unir les personnes de différentes races, groupes ethniques et milieux religieux et pour contribuer à l'amélioration des conditions socio-économiques et de vie de tous les peuples. "

Nous sommes impatients d'accueillir le Championnat d'Afrique des Nations ("CHAN") TotalEnergies Algérie 2022, du 13 janvier au 4 février 2023. La CAF est convaincue que ce sera le meilleur CHAN jamais organisé.