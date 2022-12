Afrique de l'Ouest: BRVM - La capitalisation boursière du marché des actions de nouveau au-dessus de la barre des 6 000 milliards FCFA ce 21 décembre 2022.

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) est de nouveau au-dessus de la barre des 6 000 milliards de FCFA au terme de la journée de cotation de ce mercredi 21 décembre 2022.

Cette capitalisation s'est établie à 6 004,390 milliards de FCFA contre 5997,442 milliards de FCFA la veille, soit une augmentation de 6,948 milliards de FCFA.

Depuis le lundi 19 décembre, cette capitalisation peinait à franchir le cap des 6 000 milliards qu'elle avait pourtant franchi depuis le 15 décembre 2022 à 6 001 milliards de FCFA. Elle a atteint 6006 milliards de FCFA le 16 décembre avant de descendre à 5967,783 milliards de FCFA le lundi19 décembre 2022.

A la base de l'embellie de la capitalisation du marché des actions, il y a celle des indices notamment le BRVM Composite (indice général de la Bourse). Celui-ci a progressé de 0,12% à 199,48 points contre 199,25 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares de la Bourse) s'est accru de 0,21% à 162,88 points contre 162,54 points la veille.

En ce qui concerne la capitalisation du marché obligataire, elle est en hausse de 16,653 milliards, à 8913,639 milliards de FCFA contre 8896,986 milliards de FCFA le 20 décembre 2022.

La valeur totale des transactions est descendue d'un cran, passant de 915,993 millions de FCFA la veille à 864,364 millions de FCFA ce 21 décembre 2022.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Mali (plus 7,41% à 1 450 FCFA), UNIWAX Côte d'Ivoire (plus 5,33% à 790 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (plus 4,65% à 90 000 FCFA), Sonatel Sénégal (plus 1,37% à 14 800 FCFA) et BOA Sénégal (plus 1,17% à 2 590 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (moins 6,73% à 5 750 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 4,80% à 1 090 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (moins 3,85% à 10 000 FCFA), Oragroup Togo (moins 1,88% à 3 385 FCFA) et SMB Côte d'Ivoire (moins 1,64% à 6 605 FCFA).