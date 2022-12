Cote d'Ivoire: 11ème édition d'Abidjan ville lumière - Dominique Ouattara aux Abidjanais - "Exprimer notre solidarité à ceux qui ont le plus besoin"

La Première Dame Dominique Ouattara a souhaité que la 11ème édition de "Abidjan perle de lumières" soit l'occasion d'exprimer la solidarité à ceux qui ont le plus besoin.

La Première Dame Dominique Ouattara a procédé le mardi 20 décembre 2022 au lancement de la 11ème éme édition de l'évènement " Abidjan perle de lumières" au mémorial Avenue Jean Paul, situé entre le palais de justice et la cathédrale Saint Paul du plateau.

C'est sous le coup de 19h01mn, que la Première Dame Dominique Ouattara a activé le bouton magique qui lance la 11 éme édition de l'évènement " Abidjan perle de lumières ". La cérémonie s'est tenue en présence de l'épouse du premier ministre, des membres du gouvernement, des ministres, gouverneurs, des maires, des Vice-gouverneurs du District d'Abidjan, des chefs traditionnels et un parterre d'invités.

A cette occasion, la marraine de la cérémonie, a souhaité " que ce temps d'illumination soit un moment favorable pour exprimer notre solidarité à ceux qui ont le plus besoin ". C'est pourquoi elle a salué l'initiative du District d'Abidjan qui vise chaque année à faire don de kits alimentaires aux couches les plus vulnérables de la société.

L'hommage de Beugré Mambé à la Première dame

Le ministre, gouverneur du District Autonome, d'Abidjan, Robert Beugré Mambé, initiateur de cette fête de la lumière, après avoir présenté les attributs de la " lumière de Dieu ", qui " renvoie à la beauté évanouie dans les tréfonds de l'âme humaine et montre la beauté dans son essence originale ", a honoré la Première dame .

" Excellence Madame la Première Dame ; m'aventurer à énumérer l'ensemble des actions que vous menez en faveur des populations ivoiriennes, en particulier au profit des personnes en situation de vulnérabilité, serait un exercice fastidieux, tant leur qualité et quantité sont éloquentes... Ce soir encore, vous avez comblé les populations de la Commune du Plateau, en leur offrant des vivres pour leur permettre de passer d'agréables fêtes de fin d'année dans la quiétude et la joie... .Par ma modeste voix, je voudrais vous prier de bien vouloir accepter, la profonde gratitude et les plus chaleureux remerciements de toutes ces populations, bénéficiaires de votre générosité ".

A ses hôtes et aux populations Abidjanaises, Mambé dira de faire de ces instants luminaires, un temps de paix " Notre pays est beau. Notre pays a d'énormes potentialités. Notre pays a des hommes et des femmes et une jeunesse de grande valeur. Les Ivoiriens ne demandent qu'à vivre en paix. Donnons-leur la paix par notre comportement, nos paroles et nos actions. Que les paroles qui sortent de nos lèvres ne soient que des paroles qui apaisent et donnent la Lumière ", a-t-il souhaité.

Les ronds-points et autres espaces importants recevront tous leurs parts d'illuminations

Notons que les ronds-points et autres espaces importants de la ville d'Abidjan recevront tous leurs parts d'illuminations. Ce sont entre autres la Place de la République, le carrefour de la cathédrale Saint-Paul et l'hôtel du District au Plateau, les ponts De Gaulle et Houphouët-Boigny, les carrefours Saint-Jean et Riviera 2 à Cocody, l'esplanade du Pont HKB, la Place Akwaba et le jardin de l'aéroport à Port-Boute, le Rond-Point d'Abobo, le Boulevard Alassane Ouattara (de Siporex à Kouté-Palais de Justice) et le carrefour Jacqueville à Yopougon.

" Abidjan Ville Lumières " marque la porte d'entrée des festivités de fin d'année du District Autonome. Dès la semaine à venir les populations vulnérables recevront des kits alimentaires. Enfin, le 31 décembre 2022 est prévu le spectacle pyrotechnique.