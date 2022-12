Togo: L'UE manifeste sa solidarité l'effort de résilience des systèmes alimentaires avec une enveloppe de 10 millions d'euros

Le Togo peut compter sur l'Union Européenne dans son effort de résilience face à la flambée des prix des denrées de base. C'est ce que l'on peut comprendre au travers de cette annonce faite ce jour au travers d'un communiqué de la Délégation de l'Union européenne au Togo. Selon cette délégation, c'est une enveloppe de 10 millions d'euros qui sera mise à la disposition du Togo. Lisez !

Lomé, le 21 décembre 2022 - La Délégation de l'Union européenne annonce une nouvelle allocation additionnelle de 10 millions d'euros pour renforcer la résilience des systèmes alimentaires au Togo, dans cette période marquée par une flambée des prix des produits agroalimentaires à l'échelle mondiale.

L'agression russe en Ukraine a entrainé des perturbations dans les circuits d'approvisionnement des produits agricoles et des engrais. La sécurité alimentaire des populations , déjà fragilisées par la crise sanitaire du COVID-19, se trouve aggravée par l'impact de cette guerre. Au Togo, les conséquences se font sentir par la hausse des prix des produits de première nécessité comme le riz, le maïs, le sucre, l'huile, les farines de blé, etc. En même temps, les intrants agricoles, notamment les engrais, ont connu une hausse des prix de 30% en moins d'une année, rendant difficile leurs accès, particulièrement aux petits producteurs agricoles.

L'Union européenne et ses États membres, dans le cadre d'une approche " Equipe Europe ", mobilisent des moyens politiques, stratégiques et financiers pour préserver la sécurité alimentaire dans le monde, notamment dans les pays partenaires. Ainsi, la Commission européenne a alloué 600 millions d'euros pour financer l'aide alimentaire humanitaire immédiate, la production alimentaire et la résilience des systèmes alimentaires dans les pays les plus vulnérables d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), dont 10 millions d'euros pour le Togo.

Cette nouvelle allocation de l'Union sera mise en œuvre en partenariat avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO, 3.2 millions d'euros), le Programme alimentaire mondial (PAM, 4.5 millions d'euros) et l'Agence française de développement (AFD, 2.3 millions d'euros) et servira à appuyer les différentes actions entreprises par le gouvernement togolais pour renforcer la production agricole en soutenant notamment les petits agriculteurs.

L'appui de l'Union européenne permettra aux partenaires précités de développer l'alimentation scolaire basé sur la production locale, de renforcer l'accès aux engrais et semences certifiées à des petits producteurs de maïs, riz et maraichers (dont 50% de femmes) dans les régions de Savanes, Kara et l'Est de la région Maritime, et enfin, de renforcer les capacités d'organisation des femmes entrepreneures dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles ainsi que les services de contrôle de qualité et de certification des semences et des engrais au Togo.

" Cette allocation extraordinaire est un nouveau témoignage de la solidarité de l'Union européenne avec le Togo et notamment avec les populations les plus vulnérables ", a indiqué Joaquín Tasso Vilallonga, ambassadeur de l'Union européenne au Togo.