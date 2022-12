Algérie: Protection civile - Caravanes médicales au profit des populations des zones d'ombre dans le Sud

ALGER — Des caravanes médicales de solidarité avec les populations des zones d'ombre ont rallié mercredi des wilayas du Sud du pays après le coup d'envoi officiel donné la veille depuis Adrar par le Directeur général de la Protection civile (DGPC), le colonel Boualem Boughlef.

Lors d'une visite dans la wilaya de Béni-Abbès, seconde halte après celle effectuée dans la wilaya d'Adrar, le colonel Bourrelaf s'est enquis de l'activité des unités secondaires des daïras, des projets inscrits et d'autres en cours de réalisation retenus pour cette jeune wilaya dans le but d'améliorer la couverture et les conditions de travail des personnels du secteur.

A Djanet, la caravane médicale de la Protection civile s'est ébranlée depuis le siège de la wilaya, en présence du wali, Benabdallah Chaib Eddour, à destination des zones enclavées pour rapprocher les consultations médicales des populations de Tini, Idjrou (commune de Djanet) et Ihrir, Tourest et Tassit (commune de Bordj El-Houas) où seront également remis des produits pharmaceutiques, a indiqué le directeur de la Protection civile, le commandant Mohamed Moulkraloua.

Par souci d'une meilleure prise en charge médicale des populations, il a été procédé à la mobilisation de quatre praticiens, des paramédicaux, ainsi que des moyens et équipements médicaux nécessaires, a-t-il ajouté.

Cette initiative, menée également à El-Oued, permettra de donner des consultations à pas moins de 200 familles, la remise de médicaments, en sus de l'organisation d'une campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, a indiqué, de son côté, le directeur de la Protection civile, le commandant Ahmed Baâdji.

Encadrée par un staff médical composé de quatre praticiens, de paramédicaux ainsi que de 20 agents de logistique, cette initiative donnera lieu également à la prise en charge des cas nécessitant des interventions au niveau des établissements publics hospitaliers de la wilaya, selon la même source.

A Bechar, la caravane médicale, dont le départ a été donné depuis le siège de la wilaya par le wali Mohamed Said Benkamou, sillonnera jusqu'à samedi prochain les localités de Guetrani, Hassi El Mir, Sfissifa, Sidi Moumen et Fendi, où elle assurera gratuitement des consultations et des remises de médicaments aux patients nécessiteux des zones éparses et enclavées, a précisé à l'APS le médecin en chef de la Direction locale de la Protection civile, le commandant Abelsamii Medjehdi, précisant que quatre praticiens-officiers et une assistante sociale prodigueront des conseils de prévention de la grippe saisonnière, les premiers secours et l'alimentation saine, a-t-il expliqué.

L'organisation de la caravane s'inscrit au titre de l'application de la stratégie de la Direction générale de la protection civile, a indiqué, pour sa part, le sous-lieutenant Abou Bakr Essedik Baali, responsable de la cellule de communication de la Direction locale de la même instance.

A Ouled Djellal, le signal de départ de la caravane médicale devant faire haltes dans les zones d'ombre, a été donné par le wali, Aissa Aziz Bouras, accompagné du directeur de la protection civile, Kamari Tidjani, qui a souligné que des médicaments seront donnés sur place, après consultations et prescription par le staff médical aux citoyens dont l'accès aux soins est problématique en raison de l'enclavement ou faute de ressources suffisantes.

Les populations ciblées par l'équipe médicale de la caravane recevront en outre des conseils et des recommandations sanitaires, pour prévenir les maladies à transmission hydrique et les zoonoses, a souligné le directeur de la Protection civile.

Pour ce qui est d'El Bayadh, une caravane médicale a pris le départ du siège de la wilaya en direction de plusieurs localités et zones enclavées et pastorales de cette collectivité. Le wali, Farid Mohamed Mohamedi, a donné le coup d'envoi de cette caravane médicale, organisée sous le slogan "Nos zones rurales dans le cœur" par la Direction de la protection civile, en collaboration avec la Direction de la santé et le secteur des collectivités locales. Elle sillonnera plusieurs localités et zones enclavées disséminées au travers les daïras de Brézina, Boualem, Rogassa, Labiodh Sidi Cheikh et Chellala.

Cette initiative de neuf jours vise à assurer des consultations médicales et à s'enquérir de l'état de santé des populations des zones ciblées qui seront prises en charge médicalement et socialement, a affirmé le chef de l'exécutif de la wilaya.

Il sera procédé, à la faveur de cette caravane médicale, encadrée par quatre médecins généralistes et un psychologue du secteur de la protection civile, à la distribution gratuite de médicaments aux malades et leur orientation, si nécessaire, vers des établissements de santé spécialisés, pour leur prise en charge, a-t-on indiqué.