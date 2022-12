Algérie: CHAN-2022 - Le rendez-vous d'Algérie sera le meilleur jamais organisé

JOHANNESBOURG — Le président de la Confédération africaine de football (CAF) Patrice Motsepe, a affirmé mercredi à Johannesbourg (Afrique du Sud), que le Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023) en Algérie (13 janvier - 4 février), "sera le meilleur jamais organisé".

"Nous sommes impatients d'accueillir le CHAN Algérie-2022, du 13 janvier au 4 février 2023. La CAF est convaincue que ce sera le meilleur CHAN jamais organisé", a indiqué le premier responsable de l'instance continentale en conférence de presse tenue à Sandton Sun Hôtel.

Cette 7e édition regroupe pour la première fois 18 nations. Les équipes qualifiées à ce tournoi ont été scindées en trois groupes de quatre et deux groupes de trois. Les deux premiers des groupes A, B, et C, ainsi que les premiers des groupes D et E, valideront leur ticket pour les quarts de finale.

Il s'agit de la première sortie médiatique du patron de la CAF, trois jours après la fin de la Coupe du monde 2022 au Qatar, clôturée dimanche avec la consécration de l'Argentine aux dépens de la France (3-3, aux t.a.b: 4-2).

"La CAF souhaite également remercier la Fifa et son président Gianni Infantino ainsi que l'Emir du Qatar, Son Altesse Sheikh Tamin Bin Hamad Al Thani, le gouvernement et le peuple du Qatar pour avoir organisé et accueilli la meilleure Coupe du Monde", a-t-il enchaîné.

Motsepe a souligné que le football africain a réalisé des "progrès significatifs", tout en affirmant continuer à investir dans le football scolaire.

Enfin, le président de la CAF a évoqué la prochaine compétition des clubs Super League, dont le lancement est prévu en 2023.

"Nous progressons également dans le dossier de la Super League africaine et des annonces à ce sujet seront faites en temps voulu. Nous continuerons à utiliser le football comme un outil pour unir les personnes de différentes races, groupes ethniques et milieux religieux et pour contribuer à l'amélioration des conditions socio-économiques et de vie de tous les peuples", a-t-il conclu.