Algérie: Deux terroristes abattus et 5 autres capturés lors d'opérations distinctes en une semaine

ALGER — Deux (2) terroristes ont été abattus, 5 autres capturés, 11 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés et une quantité d'armes et de munitions récupérée lors d'opérations distinctes menées entre le 14 et le 20 décembre en cours par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) à travers le pays, indique mercredi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont abattu, lors d'une embuscade effectuée au niveau de la bande frontalière sud, secteur opérationnel d'In Guezzam, deux (2) terroristes et capturé deux (2) autres", indique la même source, ajoutant que "trois (3) mitrailleuses lourdes calibre 12.7 mm, un (1) fusil mitrailleur de type FMPK, sept (7) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov ainsi qu'un (1) lance-roquettes RPG-7, un (1) fusil à lunette de type SVD et une (1) arme mitrailleuse de type non identifié ont également été récupérés lors de cette opération".

De même, d'autres détachements de l'ANP, en coordination avec les services de sécurité compétents, "ont capturé, lors d'une opération menée à Timiaouine, secteur opérationnel de Bordj Badii Mokhtar, trois (3) terroristes activant dans la région du Sahel et arrêté trois (3) éléments de soutien", indique le MDN, rappelant que "ces deux opérations de qualité ont fait l'objet de communiqués détaillés rendus publics précédemment".

Dans le même contexte, des détachements combinés de l'ANP "ont appréhendé (8) éléments de soutien aux groupes terroristes au cours d'opérations distinctes à travers le territoire national, alors qu'une (1) bombe de confection artisanale a été découverte et détruite lors d'une opération de ratissage menée à Skikda".

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP "ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les Régions militaires, 43 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction d'immenses quantités de drogues provenant des frontières avec le Maroc, s'élevant à 8 quintaux et 35 kilogrammes de kif traité, tandis que 214237 comprimés psychotropes et 1,048 kilogrammes de cocaïne ont été saisis".

A Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam et Djanet, des détachements de l'ANP "ont intercepté 76 individus et saisi 39 véhicules, 139 groupes électrogènes, 50 marteaux piqueurs, 95,5 tonnes de mélange d'or brut et de pierres, ainsi que des outils de détonation et des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, tandis que 21 autres individus ont été arrêtés et 4 fusils de chasse, 3500 cartouches, des quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation s'élevant à 121 tonnes, ainsi que 56774 paquets de tabac et 14962 unités de diverses boissons ont été saisis lors d'opérations distinctes à travers le territoire national".

De même, les Garde-frontières ont déjoué, en coordination avec les services de la Gendarmerie Nationale, "des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburants s'élevant à 29975 litres à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, Tébessa, Souk Ahras et El-Tarf".

Les Garde-côtes "ont déjoué, au niveau de nos côtes nationales, des tentatives d'émigration clandestine et procédé au sauvetage de 64 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 219 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national".

Ces opérations exécutées par des unités et des détachements de l'ANP ont abouti à "des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées à travers tout le territoire national", souligne la même source.