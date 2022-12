Sénégal: Endeavour mining - 250 milliards de FCfa de contribution à l'économie nationale en 2021

Les contributions financières d'Endeavour Mining à l'économie nationale se déclinent principalement en impôts, paiements aux fournisseurs et prestataires locaux, rémunérations, taxes sur les salaires et en dividendes versés à l'Etat. Le géant minier a profité de la présentation de son rapport, hier, à Dakar, pour se livrer à " un devoir de transparence ".

Le groupe Endeavour Mining, maison-mère de Sabodala Gold Operations, a présenté, hier, à Dakar, son rapport 2021 sur sa contribution économique et sociale dans les pays de la sous-région où il intervient (Sénégal, Burkina-Faso, Côte d'Ivoire). Grâce à l'exploitation de la plus grande mine d'or du Sénégal, " il a apporté 434 millions de dollars, soit 250 milliards de FCfa de contribution économique locale ", selon Mathieu Calame, le Directeur fiscal du groupe et Mme Aissatou Fall Guèye, Directrice fiscale pour le Sénégal, co-présentateur du rapport. Vingt-quatre milliards de FCfa ont ainsi été décaissés au titre des salaires et paiements liés et 169 milliards de FCfa pour les approvisionnements nationaux.

Le document indique qu'Endeavour a payé globalement en impôts et contributions 56 milliards de FCfa. Dans le détail, 36 milliards de FCfa ont été payés comme impôts (29 milliards de FCfa en impôts et 7 milliards de FCfa d'impôts perçus au nom des salariés et d'autres parties). Les autres segments de la contribution de l'entreprise propriétaire de la mine d'or de Sabodala-Massawa sont les 19 milliards de FCfa versés au titre des redevances et 1 milliard de dividendes payés à l'Etat.

À souligner qu'avant son acquisition en février 2021 par Endeavour, en conjonction avec les investissements importants consentis par ses propriétaires, sa filiale Sgo avait obtenu une prolongation de sept ans de son exonération de Tva jusqu'en 2022. En 2021, le Sénégal représentait 23 % de la production du groupe, 23 % de ses recettes et 16 % des paiements aux autorités publiques.

Endeavour emploie ici un total de 1.783 salariés directs et de 2.252 sous-traitants, dont 93 % de Sénégalais. C'est le premier rapport sur la contribution fiscale et économique après l'inscription du géant minier sur le " Premium Segment " de la bourse de Londres (London Stock Exchange, Lse) en juin 2021, ainsi que l'a rappelé Abdoul Aziz Sy, le Directeur général de Sgo, qui avait à ses côtés le Secrétaire général du Ministère des Mines et de la Géologie, Ibrahima Guèye.

Autre présence, celle de l'Ambassadeur de Suisse, dont le pays est le principal destinataire de la production. Naturellement, ce fut aussi une tribune pour les dirigeants de Endeavour de mettre en avant leur ancrage dans " la transparence ", un leitmotiv qui se comprend aisément eu égard aux exigences du secteur, en particulier l'adhésion aux normes de l'Itie (Initiative pour la transparence dans les industries extractives).