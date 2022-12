Sénégal: Jeux olympiques de la jeunesse - L'aspect sécuritaire de "Dakar 2026" au cœur de la collaboration franco-sénégalaise

Le Ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmamin, a effectué, hier, une visite au stade Iba Mar Diop pour s'enquérir du projet de réhabilitation de cette infrastructure en vue des prochains Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) " Dakar 2026 ". Il a saisi l'occasion pour informer que la France était prête à accompagner le Sénégal à relever le défi de l'organisation, notamment l'aspect sécuritaire de l'évènement.

À Dakar depuis hier, dans le cadre du prolongement du séminaire intergouvernemental franco-sénégalais qui s'est tenu début décembre en France avec une vingtaine de Ministres des deux pays, Gérald Darmamin a profité de son séjour pour visiter le stade Iba Mar Diop. Accompagné par l'Ambassadeur de la France au Sénégal, Philippe Lalliot, et d'une forte délégation, le Ministre français de l'Intérieur a été accueilli sur place par le Ministre des Sports Yankhoba Diatara. L'autorité française s'est enquise du projet de réhabilitation de ce stade qui doit démarrer dans les prochains jours et financé par l'Agence française de développement (Afd), en vue des Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) " Dakar 2026 ". Après avoir fait le tour des lieux, M. Darmamin s'est réjoui de l'implication de l'Etat du Sénégal pour mieux faire face aux enjeux sécuritaires liés à cet évènement. Car, selon le président du Comité d'organisation des Joj, Ibrahima Wade, l'objet de cette visite du Ministre français était également de réfléchir sur la façon dont la France contribuera à la sécurisation de ce rendez-vous olympique de grande envergure. " Il s'agissait également d'échanger sur tous les domaines de l'organisation de " Dakar 2026 ", mais surtout sur l'aspect sécuritaire qui est très important ", soutient le vice-président du Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss) qui a insisté sur " comment assurer une sécurité optimale de l'évènement tout en garantissant une expérience positive du spectateur ".

Après s'être félicité de la collaboration entre les deux pays, le Ministre Gérald Darmamin a réitéré toute la disponibilité de la France à accompagner le Sénégal à relever le défi de l'organisation de ce grand évènement. " La France a une petite expérience dans la préparation d'évènements de ce genre, et elle sera mise à disposition du Comité d'organisation des Joj " Dakar 2026 " autant que faire se peut. Il y a un préfet qui travaille auprès de moi, chargé à l'organisation de la Coupe du monde de rugby en septembre prochain et des Jeux olympiques " Paris 2024 ". Je propose qu'il vienne le premier trimestre prochain pour vous rencontrer et vous exposer ce que nous faisons, échanger sur les questions de sécurité et de gestion de flux ", a-t-il indiqué. Une initiative magnifiée par Yankhoba Diatara qui estime que l'expertise française en matière de sécurisation des évènements internationaux n'est plus à démontrer. " La France est un grand pays qui a accueilli les plus grands évènements mondiaux dans le domaine du sport. Aujourd'hui, il faut se féliciter du partenariat entre les comités d'organisation " Paris 2024 " et " Dakar 2026 " qui travaillent en parfaite intelligence ", a-t-il soutenu.