Togo: " Ivoire Maintenance " va nettoyer les écuries dans Golfe 1 !

Au travers d'une rencontre le Vendredi 16 Décembre dernier, la commune de Golfe 1 a lancé les activités d'enlèvement des dépotoirs sauvages, inscrit dans 'agenda de la société Ivoire Maintenance avec laquelle l'exécutif communal s'est mis en convention de partenariat depuis déjà quelques mois.

Au cours de cette rencontre, indiquait le Maire adjoint de cette commune, Espoir Koudjodi, " la propriété de la ville est l'une des premières missions assignées à une mairie. C'est pourquoi dès notre prise de fonction, nous avons pris au sérieux ce chantier. Avant, un système était mis en place et cela avait des défaillances. Nous avons alors mis en place, après, un schéma qui n'a pas aussi marché. C'est pourquoi nous partons aujourd'hui à la réorganisation du secteur, ceci, sur la base de la convention que nous avons signé avec la société Ivoire maintenance, qui fait ses preuves à Abidjan en matière de salubrité ".

Et de poursuivre, " cette société est déjà dans nos murs et pour bien commencer son travail, il faut une phase préparatoire qui comporte la sensibilisation de la population. Il faut expliquer le nouveau Schéma à nos populations, il faut mettre en place les structures nécessaires. Et il faut mettre en place un bon système de recouvrement, parce que nous partons du principe de pollueur-payeur : la mairie a une contribution financière à verser, mais les producteurs de déchets ont également leur partition à jouer ".

Des explications au cours de cette rencontre, ce partenaire aura à enlever tous les dépotoirs sauvages érigés un peu partout sur le ressort territorial communal. Et, annonce-t-on, cette opération sera couplée d'un recensement des ménages en matière de production d'ordures.

Représentée à cette rencontre par son Directeur technique d'Ivoire maintenance, Alain Barrière Gnahoua, la société se dit prête à déployer tout un système technique appuyé par la logistique nécessaire afin de rendre sains les différents quartiers de la commune. " Nous disposons de l'expérience nécessaire pour faire ce travail dans le Golfe-1. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous gérons déjà les communes en cas de difficultés. Même la gestion des déchets de l'aéroport international d'Abidjan est assurée par notre société. Ici, dans le Golfe-1, nous avons mis en place un ensemble de stratégie ", a informé M. Gnahoua.

Aussi, a ajouté avec précision, le responsable d'Ivoire Maintenance, " le schéma est très simple à savoir : l'identification des dépotoirs sauvages, comprendre leur cause ainsi que l'échec des expériences précédentes. Et il faut mettre en place un bon système de recouvrement, parce que nous partons du principe de pollueur-payeur : En leur lieu et place, il sera créé des plateformes où se trouveront des bacs de 7 m3 et utiliser des grands tricycles qui iront vers les ménages pour collecter les déchets afin qu'ils soient convergés vers les plateformes créées et bien entretenues avec des couverts et des surveillants. Et à partir de ces lieux, il est mis en place des camions, multi-bennes qui lèvent le coffre et l'envoi vers le site de déversement ".

Si la population est invitée au passage, à une collaboration très franche, avec Ivoire Maintenance, il est indiqué que c'est en collaboration avec les autres acteurs locaux qui étaient dans le même domaine de la salubrité, que cette nouvelle société déploiera son expertise.