Afrique: Vers un accès équitable et inclusif à une éducation préscolaire et primaire

communiqué de presse

ABIDJAN — La Banque mondiale a annoncé aujourd'hui une opération ambitieuse ciblant 8,4 millions d'enfants dans le préscolaire et le primaire ainsi que plus de 66 500 enseignants dans l'éducation de base. Répondant à l'objectif de la Côte d'Ivoire de renforcer son capital humain, cette opération soutient la mise en œuvre de recommandations des États Généraux de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (EGENA) et contribuera ainsi à dynamiser le système éducatif en améliorant l'accès et la qualité des apprentissages.

D'un montant global de 364 millions de dollars, dont 350 millions de la Banque mondiale et 14 millions du Partenariat Mondial pour l'Éducation, le Programme basé sur les Résultats (PforR) est axé prioritairement sur l'amélioration de l'accès inclusif aux établissements préscolaires et primaires pour permettre au plus grand nombre de bénéficier d'une éducation de qualité dans un environnement sûr et résilient. Il permettra également de relever le niveau et les pratiques d'enseignement pour les rendre propices à l'apprentissage des enfants, et enfin de renforcer les capacités de gestion avec obligation de résultats pour les acteurs du système éducatif.

" Le développement du capital humain, dès le plus jeune âge, est au cœur de la stratégie du gouvernement qui vise à maintenir une forte croissance économique et à faire de la Côte d'Ivoire une économie émergente compétitive à l'échelle mondiale à long terme. Notre appui, qui prend la forme d'un financement basé sur les résultats, est un encouragement à tous les acteurs du système éducatif à atteindre des objectifs ambitieux d'apprentissage pour permettre à tous les enfants d'acquérir les compétences de base et se donner les meilleures chances pour un futur à la mesure de leurs ambitions ", a déclaré Coralie Gevers, directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée et le Togo.

Ce premier PforR dans le secteur éducatif ivoirien est en cohérence avec la Vision 2030 du gouvernement ivoirien. Il soutient le Plan Sectoriel de l'Education (PSE) de la Côte d'Ivoire et ambitionne de renforcer et d'accélérer le développement du capital humain par un accès équitable élargi aux opportunités d'éducation de qualité pour réduire la pauvreté des apprentissages. Cela garantira que les élèves issus des milieux les plus défavorisés vulnérables bénéficient d'une bonne santé et puissent s'instruire dans des conditions d'apprentissage favorables à leur épanouissement.