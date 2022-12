Cote d'Ivoire: Présentation de l'album " le lion en pleine ville' - jah Rich en phase avec le président Ado et dénonce les mots de la société

Jean Rich est en phase avec le président Alassane Ouattara à travers son album "Le Lion en Pleine ville' et dénonce les maux de la société.

Le maquis Equinoxe en collaboration avec l'orchestre JAH SYSTÈME a organisé la soirée dédicace du nouvel album de l'artiste reggae, Jah Rich sous le parrainage de Ken Adamo, Président de l'Union Nationale des Artistes de Côte d'Ivoire (UNARTCI). C'était le Dimanche 18 décembre 2022 dernier à l'espace AZK de Cocody Blockhauss.

Kabore Salif alias Jah Rich, cet artiste reggae, célibataire sans enfants, a profité de ce moment festif pour présenter son nouvel album de six titres aux amoureux de la musique de Bob Marley et à ses fans. Dans ce nouvel opus baptisé "Un lion en pleine ville", Jah Rich chante l'amour, la paix, la liberté et la femme africaine. Parallèlement à cela, le garagiste moderne, en bon artiste engagé, décrit le système politique, certains mots liés à la situation sociale, la vie chère, la politique et bien d'autres éléments de la situation socio-politique de certains pays africains et surtout de la Côte d'Ivoire.

Kaboré affirme soutenir le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, pour les réformes apportées au niveau social et économique depuis son arrivée à la tête du pays. Il est même l'un de ses admirateurs. Cependant, il souhaite, pour le nouvel an, que le Premier Citoyen de la Côte d'Ivoire, ADO, fasse encore plus d'efforts pour soutenir la population qui traverse, selon lui, des moments difficiles actuellement à cause de la crise sociale liée à la guerre Russo-Ukrainienne. "Je demande aux hommes politiques ivoiriens avec à leur tête, le Président ADO, de mettre beaucoup d'eau dans leur Gnamakoudji. Il faut qu'ils pensent à la situation sociale de nos parents qui coulent sous le poids de la pauvreté depuis un moment... "

Un album de six titres

En tout état de cause, dans ses chansons, Jah Rich parle beaucoup d'amour, de justice. Pour celui qui se considère comme un artiste reggae en pleine éclosion de son art, après 10 de carrière et avec à la clef, un deuxième album, "Le Lion en plein ville, à travers ce retour veut marquer ainsi sa maturité musicale. "le reggae est une musique de vision et en tant que tel je continuerai de dénoncer l'injustice à travers mes chansons. Même si cela doit me coûter la vie" soutient l'artiste.

Six titres, notamment, Baba, Belle Aurore, Tabac au piment, Zenab, Panaki et Le coup du marteau, composent le nouvel album mis à la disposition de ses fans et mélomanes par l'artiste manager par Nestar Harlem, le fils de Ken Adamo...

Pour une seconde tentative, on peut affirmer sans risque de se tromper que Kaboré Salif alias Jah Rich a mis les petits plats dans les grands.